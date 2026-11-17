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هل يتحقق انتقال إيرلينج هالاند إلى ريال مدريد قريبًا بالفعل؟

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اكتسبت الشائعات حول انتقال محتمل لإرلينج هالاند إلى ريال مدريد زخمًا جديدًا. وبحسب ما أفاد به الصحفي نيك هاريس من منصة التحقيقات الصحفية Sporting Intelligence، يسود التفاؤل لدى الرئيس فلورنتينو بيريز بشأن انتزاع المهاجم من مانشستر سيتي بدءًا من الصيف المقبل.

«فلورنتينو بيريز واثق بشكل متزايد من أن إيرلينج هالاند سيلعب مع ريال مدريد في الموسم المقبل. هذا ما أخبرني به شخص تناول الغداء مؤخرًا مع بيريز»، هكذا كتب هاريس في منشور عبر منصة X.

ارتبط اسم الملكي مرارًا في الماضي بصفقة محتملة لضم هالاند، وكان آخرها خلال الحملة الانتخابية على منصب الرئاسة في الصيف. وحينها أعلن إنريكي ريكيلمي، منافس بيريز، أنه سيتعاقد مع النرويجي في حال فوزه . كما زعم أن هالاند يرغب في الانضمام إلى ريال.

وبعد ذلك بوقت قصير، ردّ مانشستر سيتي ببيان رسمي، ونفوا بشدة تصريحات ريكيلمي، الذي لم يفز بالانتخابات في نهاية المطاف على أي حال. وجاء في بيان النادي: «التقارير القادمة من إسبانيا حول مستقبل هالاند خاطئة. لا توجد أي فرصة لحدوث ذلك، ولا يوجد أي بند في العقد يتيح ذلك. نحن ندرس اتخاذ إجراءات قانونية بسبب استخدام صورة لاعبنا في هذا السياق».

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كما وصف المقربون من هالاند هذا الادعاء بأنه ضرب من الخيال، إذ نقل خبير الانتقالات فابريتسيو رومانو عن والده ألفي ووكيلته رافاييلا بيمنتا قولهما: «كل هذا مسلٍّ للغاية، لكنه غير صحيح. نتمنى لكلا المرشحين في انتخابات ريال مدريد كل التوفيق».

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فضيحة مالية قد تضرب مانشستر سيتي بقوة

لكن الوضع تغيّر جذريًا في هذه الأثناء. ففي إطار القضية المتعلقة بانتهاكات مزعومة للوائح المالية، يواجه مان سيتي عقوبات صارمة ، إذ يدور الحديث عن عقوبات تتراوح بين حظر التعاقدات وخصم النقاط وصولًا إلى الهبوط القسري. وفي حال تحقق أسوأ السيناريوهات، فليس من المستبعد على الأقل أن يغادر بعض اللاعبين النادي.

لكن بما أن النادي تقدّم باستئناف رغم إدانته في 114 تهمة من أصل 115، فإن حجم العقوبات لا يزال مجهولًا. وتبدأ جلسات الاستئناف في منتصف ديسمبر 2026، ولا يُتوقع صدور الحكم قبل مطلع عام 2027. وبعد ذلك فقط ستحدد الهيئة العقوبة بشكل نهائي.

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هالاند، الذي يمتد عقده حتى عام 2034، تحدّث قبل أيام قليلة فقط للمرة الأولى عن القضية المرفوعة ضد ناديه . وقال لقناة TV 2 Sport: «هذا سؤال يصعب عليّ الإجابة عنه. الأمر يتعلق بنزاع قانوني». وأضاف أن القضية برمّتها شأن «بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي»، متابعًا: «سيُنظر في الأمر أمام هيئة مختصة. هل يجب أن أجيب عن ذلك؟ لا أعرف. من الصعب بعض الشيء الإجابة عن ذلك عندما لا أعرف الكثير عنه حقًا».

كما شدّد هالاند على أنه لم ينشغل بالاتهامات على الإطلاق. وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا: «أركز على تقديم مستواي مع مانشستر سيتي، النادي الذي وقّعت معه عقدًا لمدة خمس سنوات في 2022، ثم عقدًا لمدة تسع سنوات ونصف في نهاية 2024»، مؤكدًا أنه «سعيد» في مانشستر.