هازارد: أتفادى شراء الكعك للحفاظ على وزني

الأمر ليس سهلاً على الجناح البلجيكي

كشف الجناح البلجيكي إيدين هازارد، عن محاولاته المكثفة، من أجل الحفاظ على لياقته، خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

هازارد عانى من بداية متعثرة مع ريال مدريد هذا الموسم، سواء مع زيادة الوزن أو الإصابات، قبل توقف جميع الأنشطة الرياضية حول أنحاء العالم.

نحم ريال تحدث مع شبكة "RTBF" البلجيكي عبر مكالمة فيديو قال خلالها:"ما يحدث في مدريد بالنسبة للحجر المنزلي ليس بالشيء المرعب ولكنه جيد".

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وأضاف:"أحاول أنا وعائلتي الاستمتاع بوقتنا في الحديقة، وربما أبدأ تعليم أولادي كرة القدم في وقت لاحق بعد تحسن حالتي البدنية لأني الآن أمشي بقدم ونصف".

وأما عن زيادة وزنه:"الأمر معقد جداً بالنسبة لي، لكني أحاول عدم تناول الطعام بشكل كبير، وأتفادى الذهاب من أجل شراء الكعك، وهذا ليس سهلاً".

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وأما عن إصابته:"اعمل مع الطبيب عبر الإنترنت، لأنه لم يعد قادراً على القدوم هنا، حيث أصيب بالمرض وعليه البقاء في المنزل، يقوم بإرسال مقاطع فيديو بها تمارين أرضية تساعدني على تقوية كاحلي".

يذكر أن صاحب الـ29 سنة نجح في تسجيل هدفاً وحيداً وصنع 5 في 15 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.