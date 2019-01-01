ريال مدريد حاول ضم مبابي طفلاً

مبابي حل ضيفاً ثقيلاً على البرنابيو مساء الثلاثاء

كشفت تقارير عن محاولة ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في مناسبتين قبل عدة أعوام.

النجم الفرنسي تألق مساء الثلاثاء في تعادل ناديه باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بهدفين من كل جانب لحساب دوري أبطال أوروبا.

وذكرت "آس" أن مدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان نصح الفريق الملكي بضم مبابي عام 2012، وكان عمره وقتها 13 عاماً.

وزار مبابي وقتها مقر ريال مدريد والتقط الصور التذكارية مع لاعبي الفريق الأول، ولكن اختار الانضمام لموناكو، وفسر قراره بأنه يفضل البقاء في فرنسا.

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المرة الثانية التي حاول مدريد بها ضم الفرنسي كانت في 2017، وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق كان قد تم بين موناكو والنادي الإسباني، ولكن الضرائب المستحقة عن الصفقة أفسدتها.

القيمة، بحسب "آس"، كانت 180 مليون يورو، ولكن ارتفعت إلى 240 بسبب الضرائب، ليتراجع ريال مدريد عن إتمام الصفقة، بحسب تسريبات تحدثت عنها الصحيفة.

الجدير بالذكر أن عقد مبابي مع بي إس جي الحالي ممتد حتى 2022.