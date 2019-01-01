مانشستر سيتي يقترب من التجديد لسترلينج براتب خيالي

خطوة مبكرة من إدارة النادي الإنجليزي

فتح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، المفاوضات مع جناحه رحيم سترلينج من أجل التوقيع على عقد جديد.

سترلينج برز في الفترة الأخيرة كواحد من أهم اللاعب بفريق المدرب بيب جوارديولا، مما يدفع الإسباني للحفاظ عليه بأقصى درجة ممكنة.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت وجود حالة تفاؤل بإدارة سيتي في موافقة اللاعب على التجديد والاستمرار بصفوف حامل لقب البريميرليج.

ومن المتوقع أن يتم رفع راتب سترلينج الحالي، والذي يصل لـ270 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليتخطى ما يتقاضاه زميله كيفن دي بروينه، حيث يحصل البلجيكي على 350 ألف أسبوعياً.

وتأتي هذه المحاولات رغم قيام نجم ليفربول السابق بالتوقيع على عقد مدته 5 سنوات في نوفمبر 2018.

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وفسرت الشبكة هذه المفاوضات المبكرة، بأنها جاءت رداً على الأنباء المنتشرة مؤخراً حول اهتمام ريال مدريد بضم صاحب الـ24 سنة.

يذكر أن سترلينج أحرز 14 هدف وصنع 5 مع سيتي بكل البطولات هذا الموسم حتى الآن.