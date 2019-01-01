ريال مدريد يجد معوض مارسيلو في أياكس أمستردام

الظهير الأيسر البرازيلي على أعتاب الرحيل عن مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات مارسيلو قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، ويبدو أنه سيلحق بزميله السابق كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

ويبحث الريال عن لاعب يُعوض المدافع البرازيلي خاصة لم كان يُمثله من ثقل في الجانب الأيسر من دفاع الفريق قبل تراجع مستواه بحدة وخروجه من حسابات المدرب سانتياجو سولاري هذا الموسم.

قناة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية زعمت أن نيكولاس تاليافيكو مدافع أياكس أمستردام هو اللاعب الذي اختارته إدارة النادي الإسباني لخلافة مارسيلو رغم الأداء الجيد الذي يُقدمه سيرجيو ريجيلون حاليًا.

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ونقلت الصحيفة عن ريكاردو شيليبر وكيل اللاعب تصريحات لراديو ريفادافيا يؤكد خلالها اهتمام ريال مدريد بموكله، مضيفًا "قيل أن اسم تاليافيكو موجود في قائمة ريال مدريد لأن مارسيلو سيذهب لليوفنتوس. هناك حتى الآن اهتمامًا من أندية أخرى، لكن لا شيء رسمي".

يُذكر أن صاحب الـ26 عامًا ليس اللاعب الوحيد في النادي الهولندي المطلوب لكبار أندية أوروبا الصيف القادم، إذ هناك زميله المدافع ماتياس دي ليخت، وقد نجح برشلونة بالفعل في ضم فرينكي دي يونج، وهناك كذلك حكيم زياش ودوشان تاديتش بجانب لاعب الوسط دوني فان دي بيك.