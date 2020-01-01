الاتحاد الأوروبي يُكذب أنباء حسم لقب الأبطال في أغسطس

الغموض مستمر حول استئناف الموسم الأوروبي الحالي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حقيقة الأنباء التي انتشرت مؤخراً، حول قرار إنهاء الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا في 3 أغسطس القادم.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت أخيراً، حول تصريحات أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي، حول تحديد الموعد النهائي لاستئناف البطولة، بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال اليويفا في بيانه:"كان هناك بعض الأنباء والتقارير انتشرت على لسان رئيس الاتحاد لشبكة "ZDF" الألمانية، حول وجوب انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا في 3 أغسطس القادم".

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وأضاف:"هذه الأنباء غير صحيحة تماماً، موقف الرئيس واضح للجميع، بعدم وضح تواريخ محددة بخصوص عودة النشاط الرياضي واستئناف الموسم الحالي ونهايته".

وأضاف:"نحن نحلل جميع الخيارات المتاحة مع الاتحادات المختلفة في أوروبا، بمجموعة بدأت في 17 أغسطس الماضي، ونضع الصحة العامة كأولوية لنا".

وكشف البيان في نهايته أن أي قرار بخصوص عودة النشاط من جديد، سواء في يوليو أو أغسطس، سيتم اتخاذه بعد الحصول على الإذن من الجهات المسؤولة والمنظمات الصحية.