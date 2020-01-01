"ريال مدريد لم يطلبني، ولا أمانع الرحيل عن برشلونة"

بيدري جونزاليس المنضم حديثًا لصفوف برشلونة يؤكد أنه لا يمانع الخروج في إعارة، ويكشف حقيقة رفض ريال مدريد له.

كشف اللاعب بيدري جونزاليس نجم برشلونة الشاب عن رفض ريال مدريد له قبل أن ينضم لصفوف الفريق الكتالوني بعدة سنوات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أنه لا يمانع الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف.

وقال بيدري: "قبل ثلاث سنوات ذهبت لريل مدريد وأمضيت فترة تجريبية، وبقيت هناك لمدة أسبوع لكنهم طلبوا مني أن أستمر في العمل، وأخبروني إنني ليس الشخص الذي يبحثون عنه".

المزيد من الفرق

وأضاف: "لا أمانع فكرة الرحيل في فترة إعارة لو لم أحصل على الفرصة مع برشلونة، لدي عدة عروض من ألمانيا بالفعل، ولا أمانع اللعب خارج إسبانيا، فهذا سيعني أنني سأتعلم المزيد".

وأكمل: "سأعاني من الكثير من التوتر عندما أتدرب بجوار ميسي، هو اللاعب الأفضل في العالم، لكنني سأنسى كل شيء عندما نتواجد معًا في الملعب وأمرر الكرة له كأنني أمررها لأي لاعب آخر".

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وأنهى تصريحاته: "هدفي هو اللعب مع الفريق الأول، وأن ألعب أكبر قد ممكن من الدقائق حتى أستطيع الاستمرار في التطور".

جدير بالذكر أن بيدري كان قد انضم لبرشلونة من صفوف لاس بالماس، وأمضى الموسم الماضي في صفوف فريقه السابق للحصول على المزيد من الدقائق.