يريد «الملكيون» أيضًا هذا العام أن يشاركوا في العديد من المسابقات: فإلى جانب الدوري الإسباني «لا ليغا»، سيخوضون أيضًا منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

يمكنكم معرفة القنوات التي ستتولى نقل مباريات ريال هنا.

ريال مدريد في لا ليغا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر: من يعرض / ينقل مباريات «الملكيين» مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

موطن لا ليغا في ألمانيا هو أيضًا هذا العام لدى DAZN. تمتلك خدمة البث حقوق النقل الحصرية للدوري الإسباني في ألمانيا وتعرض جميع مباريات ريال مدريد مباشرة وعند الطلب كاملةً. وللوصول إلى ذلك تحتاجون إلى اشتراك مدفوع؛ والدوري مُدرَج ضمن جميع الباقات.

تُبَثّ أيضًا مسابقة النخبة هنا محليًا عبر DAZN — على الأقل معظم المباريات. إذ تُعرَض مباراة واحدة فقط كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع على Prime Video، أما جميع المباريات الأخرى فيمكنكم متابعتها على DAZN.

وبالتالي، فإن إمكانية مشاهدة مواجهات ريال في دوري الأبطال تعتمد قليلًا على جدول المباريات. يوم الأربعاء ستجدون مواجهات «الملكي» دائمًا على DAZN، أما يوم الثلاثاء فقد يكون Prime Video قد حصل على الحقوق.

كما يمكنكم متابعة كأس الملك (Copa del Rey) على DAZN أيضًا. وتمتلك خدمة البث حقوق كأس إسبانيا حتى نهاية موسم 2028/29.

وماذا عن السوبركوبا؟ تُبَث عبر Sportdigital FUSSBALL، كما أن عمليات البث الخاصة بالخدمة مُتاحة أيضًا دون تكلفة إضافية ضمن باقاتكم لدى MagentaSport وDAZN.

