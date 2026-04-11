Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
RealGetty
GOAL

ترجمه

ريال مدريد، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات النادي الملكي مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
كأس ملك إسبانيا

SPOX يزوّدكم بجميع المعلومات حول نقل مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.

يريد «الملكيون» أيضًا هذا العام أن يشاركوا في العديد من المسابقات: فإلى جانب الدوري الإسباني «لا ليغا»، سيخوضون أيضًا منافسات دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.  

يمكنكم معرفة القنوات التي ستتولى نقل مباريات ريال هنا.

ريال مدريد، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات «الملكيين» مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

ريال مدريد في لا ليغا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر: من يعرض / ينقل مباريات «الملكيين» مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

موطن لا ليغا في ألمانيا هو أيضًا هذا العام لدى DAZN. تمتلك خدمة البث حقوق النقل الحصرية للدوري الإسباني في ألمانيا وتعرض جميع مباريات ريال مدريد مباشرة وعند الطلب كاملةً. وللوصول إلى ذلك تحتاجون إلى اشتراك مدفوع؛ والدوري مُدرَج ضمن جميع الباقات. 

اعثر على أفضل عرض يناسبكسجّل الآن!

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images

تُبَثّ أيضًا مسابقة النخبة هنا محليًا عبر DAZN — على الأقل معظم المباريات. إذ تُعرَض مباراة واحدة فقط كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع على Prime Video، أما جميع المباريات الأخرى فيمكنكم متابعتها على DAZN

سجّل في Amazon Prime Videoقمة دوري الأبطال كل ثلاثاء حصريًا على Prime Video!

وبالتالي، فإن إمكانية مشاهدة مواجهات ريال في دوري الأبطال تعتمد قليلًا على جدول المباريات. يوم الأربعاء ستجدون مواجهات «الملكي» دائمًا على DAZN، أما يوم الثلاثاء فقد يكون Prime Video قد حصل على الحقوق.

Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty Images

كما يمكنكم متابعة كأس الملك (Copa del Rey) على DAZN أيضًا. وتمتلك خدمة البث حقوق كأس إسبانيا حتى نهاية موسم 2028/29.

سجّل الآناحصل الآن على اشتراك MagentaSport — ابتداءً من 7,95 يورو شهريًا!

وماذا عن السوبركوبا؟ تُبَث عبر Sportdigital FUSSBALL، كما أن عمليات البث الخاصة بالخدمة مُتاحة أيضًا دون تكلفة إضافية ضمن باقاتكم لدى MagentaSport وDAZN.

ريال مدريد، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الملكي مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ النادي في بطاقة تعريف

تاريخ التأسيس6 مارس 1902
ألقاب الدوري36
ألقاب الكأس32
ألقاب دوري أبطال أوروبا15
أكثر اللاعبين مشاركةراؤول
إعلان