هل تعمد ريال مدريد تجاهل كريستيانو رونالدو وحذفه من سجلات تاريخه؟

ريال مدريد يتجاهل أهداف رونالدو في شباك اشبيلية قبل مواجهة الفريق الأندلسي اليوم في الدوري الاسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أثار الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" الكثير من الجدل عندما نشر مقطع فيديو لأشهر أهداف الفريق في مرمى خصمه اشبيلية دون الإشارة لكريستيانو رونالدو.

جاء هذا قبيل مواجهة النادي الملكي أمام نظيره الأندلسي ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الاسباني والتي تقام اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو.

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يأتي هذا بعد أن رحل رونالدو مطلع الموسم الجاري عن صفوف النادي الملكي متجهًا ليوفنتوس الإيطالي مقابل حوالي 100 مليون يورو.

وجاء في المقطع أهدافًا لنجومً كبارًا في تاريخ ريال مدريد أمثال رونالدو الظاهرة وزين الدين زيدان وجوتي ومن الجيل الحالي جاريث بيل وكريم بنزيما دون التطرق لكريستيانو من قريب أو من بعيد.

ويأتي هذا التجاهل بالرغم من أن كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد في مواجهاته أمام اشبيلية، حيث أحرز 25 هدفًا في 15 مباراة ضد الفريق الأندلسي، وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني ألفريدو دي ستيفانو والذي سجل 14 هدف.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد سيدخل مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بالتساوي مع اشبيلية صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط.