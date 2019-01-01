سكولز: مانشستر يونايتد لن يتأثر برحيل بوجبا

على خلفية مستواه مع الفريق في الفترة الماضية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد، أن النادي لن يخسر كثيراً في حالة التخلي عن لاعبه بول بوجبا.

النجم الفرنسي أعرب عن رغبته الصريحة في الرحيل عن يونايتد بسوق الانتقالات الماضي، وسط اهتمام ريال مدريد بضمه.

الصفقة فشلت في النهاية ليبقى اللاعب مع الشياطين الحمر، ولكن سكولز لا يرحب باستمرار بوجبا مع النادي الإنجليزي.

وقال سكولز في تصريحات صحفية:"الأمر يبدو واضحاً للجميع أنه يريد الرحيل عن صفوف الفريق".

وأضاف:"أراد الانتقال لريال مدريد ولسبب ما لم يحدث ذلك، لن أتفاجأ لو تلقى نفس العرض مرة أخرى مثلما حدث مع كريستيانو رونالدو".

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وتابع:"سنرى ما سيحدث معه، ولكن لو رحل أعتقد أن مانشستر لن ينهار أو يتأثر بخروجه، مستواه في الفترة الأخيرة مع النادي لا يدفع للتمسك به".

وأشار سكولز في نهاية حديثه، لاعتقاده بوجود العديد من اللاعبين، الذين يمكنهم الظهور بشكل أفضل من بوجبا بوسط مانشستر يونايتد.