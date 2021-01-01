ريال مدريد فوّت فرصة ضم مبابي في 2017 والكشف عن أسباب فشل الصفقة!

تقارير صحفية إسبانية تكشف أسباب عدم انضمام مبابي لصفوف ريال مدريد في 2017.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أسباب عدم انضمام اللاعب الفرنسي كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد في 2017.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن اللاعب كان قد اتفق على كل شيء، في الوقت الذي اتفق فيه ريال مدريد على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع موناكو.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة انهارت عندما رفض ريال مدريد رحيل جاريث بيل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المزيد من الفرق

أزمة برشلونة المالية وضغط مبابي وديربي ميلانو .. عناوين الصحف 26 يناير 2021

وأكدت التقارير أن مبابي شعر بالخوف والتهديد من وجود بيل مع الثنائي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، وكان لديه تخوفات ألا يحصل على الدقائق المناسبة.

وكانت تقارير صحفية اليوم قد أكدت أن كيليان مبابي يضغط على ريال مدريد من أجل التحرك لضمه في أقرب وقت ممكن.

ويحاول ريال مدريد أن يجعل الصفقة تبادلية بوضع فينيسيوس جونيور في الصفقة التي تبلغ قيمتها 160 مليون يورو.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الموسم المقبل، مما يجعله مجاني بعد موسم ونصف.