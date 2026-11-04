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imago-sport-1084345410.jpgZUMA Press Wire
ترجمه

"صاحب مكانة رياضية وإنسانية" .. ريال مدريد يفاجئ جماهيره بتعيين نجم عالمي بارز في منصب إداري

ريال مدريد
الدوري الإسباني

من المرجح أن يتولى رافائيل نادال منصبًا إداريًا في نادي ريال مدريد. فقد طلب نادي كرة القدم الإسباني من لاعب التنس السابق الذي كان من بين الأفضل في العالم الانضمام إلى مجلس الإدارة. وقد وافق نادال على هذا الطلب، وفقًا لما أعلنه النادي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.

وقد أعطى فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، الضوء الأخضر لانضمام نادال إلى مجلس الإدارة. غير أن التعيين النهائي لا يزال بحاجة إلى الموافقة خلال اجتماع الأعضاء المقرر عقده في 21 نوفمبر.

وينتمي نادال، لاعب التنس السابق، إلى ريال مدريد كعضو فخري منذ عام 2011، وهو من أشد مشجعي النادي. وقد فاز أيقونة التنس هذه خلال مسيرته بـ 22 لقبًا في بطولات «جراند سلام» وميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، من بين إنجازات أخرى. 

وعلى الموقع الإلكتروني للنادي، أعرب الملكيعن حماسه لانضمام العضو الجديد إلى مجلس الإدارة: «إنه مصدر فخر كبير لريال مدريد وجميع مشجعي مدريد أن شخصية بمكانته الرياضية والإنسانية، والتي تُعد معيارًا للرياضة الإسبانية والعالمية، ستصبح جزءًا من مجلس إدارتنا وتساهم من هذا المنصب المسؤول في حاضر ومستقبل نادينا».

كما أعرب النجم البالغ من العمر 40 عامًا عن رأيه قائلاً: «أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة على ترشيحي للانضمام إلى مجلس إدارة ريال مدريد. وقد قبلت هذا العرض بحماس كبير، وأنا متحمس للتعلم والمساهمة قدر الإمكان في هذا النادي».

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