"ريال مدريد فعلها مع مانشستر في رونالدو" .. بيان شديدة اللهجة من ساوريس وأستون فيلا بحق كاراجر

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أعلن نادي أستون فيلا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، عقب خلاف حاد حول مستقبل المدرب أوناي إيمري. وقد ردّ فريق الميدلاندز بغضب يوم الجمعة بعدما وجّه المحلل التلفزيوني انتقادات لاذعة بألفاظ نابية لجماهير النادي، في الوقت الذي ربط فيه الإسباني بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

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نادي الميدلاندز يدين تصريحات المحلل

أصدر رئيس أستون فيلا نجيب ساويرس بيانًا شديد اللهجة يوم الجمعة مؤكدًا عزم النادي على اتخاذ إجراء رسمي ضد محلل سكاي سبورتس وشبكة CBS. وتصاعدت حدة التوتر في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما زعم الدولي الإنجليزي السابق أن إيمري سيغادر فيلا بارك دون تردد ليحل محل مدرب أولد ترافورد المُحاصَر مايكل كاريك. وأثار ذلك الطرح ردود فعل غاضبة فورية من الجماهير قبل أن يصر المحلل على رأيه في انفعال شديد.

جدل حول التسلسل الهرمي يثير موجة غضب عارمة

في ظل البداية البائسة التي يعيشها مانشستر يونايتد هذا الموسم تحت قيادة كاريك، تصاعدت التكهنات حول من يمكن أن يحل محل لاعب الوسط السابق على مقعد التدريب في أولد ترافورد. وتناول كاراجر الموقف في بودكاست Stick to Football، حيث رأى أن التسلسل الهرمي التقليدي في كرة القدم سيجعل من المستحيل على المدرب الإسباني أن يرفض هذه المهمة رغم إنجازاته في برمنجهام.

وفي استخفاف بغضب جماهير فيلا بارك خلال البث، قال كاراجر: «بالتأكيد سيرغب في هذه الفرصة لتدريب عملاق مجددًا. هناك سلسلة في كرة القدم، سواء أعجبك ذلك أم لا. فريال مدريد سيأخذ أفضل لاعب في مانشستر يونايتد، وقد فعلوا ذلك مع [كريستيانو] رونالدو. وستكون هناك أندية أدنى من أستون فيلا، وستأخذ لاعبيهم أو مدربهم، لذا اصمتوا يا جماهير أستون فيلا. أستون فيلا لن يكون مانشستر يونايتد أبدًا».

بيان رسمي يعقب الدفاع عبر وسائل التواصل

في أعقاب الإدانة الواسعة عبر الإنترنت لتصريحاته تجاه الجماهير، لجأ المدافع السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للتقليل من حدة تعليقاته، مشيرًا إلى إشادته السابقة بالتتويج الأوروبي للنادي في وقت سابق من هذا العام.

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ودفاعًا عن تعليقاته عبر الإنترنت، كتب كاراجر: «كانت مزحة بعد الانتقادات التي وجّهها لي جماهير فيلا بسبب قولي إن إيمري قد يرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد. آمل أن تُظهر هذه المقاطع المضحكة إشادتي بإيمري/فيلا كما أفعل منذ سنوات، وقولي كم كنت سعيدًا بفوزكم [بالدوري الأوروبي 2026] في إسطنبول».

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لكن ذلك التوضيح لم ينجح في تهدئة إدارة فيلا بارك. فبإصدار بيان رسمي عبر منصة إكس موقّع من الرئيس ساويرس يوم الجمعة، أعلن النادي: «سيتخذ أستون فيلا إجراءً قانونيًا ضد جيمي كاراغر بسبب إهاناته غير المقبولة بحق النادي وجماهيره.

وقال فيلا في بيانه: "لن يسمح أستون فيلا لأي أحد بإيقاف صعودنا في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية".

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مواجهة فولهام تعقب الخلاف خارج الملعب

بينما يُعدّ محامو النادي قضيتهم خارج أرض الملعب، يتعيّن على إيمري ولاعبيه تحويل تركيزهم سريعًا نحو الالتزامات المحلية هذا الأسبوع. وإذ يحتل حاليًا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف حامل لقب الدوري الأوروبي فريق فولهام في فيلا بارك في مواجهة ضمن الجولة التاسعة مساء السبت. وسيكون حصد النقاط الثلاث كاملة على أرضه أمرًا حيويًا في سعيه للعودة نحو مراكز المسابقات الأوروبية.