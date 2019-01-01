ريال مدريد يتفق على صفقته الأولى في 2020

ما هي أول صفقة للملكي في الموسم المقبل؟

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حسم نادي ريال مدريد أول صفقة له في سوق الانتقالات لصيف 2020 بالاتفاق مع نادي أياكس الهولندي بجلب دوني فان دي بيك.

ريال مدريد كان قريبًا من ضم اللاعب في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم تتم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ المدرب زين الدين زيدان طلب من الإدارة عدم التعجل في التعاقد مع فان دي بيك خاصة وأنّ اللاعب لا يزال بعمر 22 عامًا.

وأوضحت أنّه من أوقف الصفقة بسبب رغبته التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وبعد فشل ضم بوجبا، قرر النادي الملكي الاستمرار في مسألة جلب فان دي بيك مقابل 50 مليون يورو في صيف 2020.

وسوف يتم مراجعة مستوى اللاعب طوال الموسم لتحديد المبلغ النهائي لبيعه، إذ تحاول إدارة أياكس الاستفادة ماديًا بصورة أكبر ورفع قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أنّ أياكس خسر فرينكي دي يونج لصالح برشلونة وماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس في الصيف الجاري.