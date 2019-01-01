فاران: الدفاع ضد نيمار معقد للغاية

فاران يتحدث عن صعوبة مواجهة نيمار قبل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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قال نجم ريال مدريد رافائيل فاران إن مهمة الدفاع ضد نيمار معقدة وصعبة للغاية وتحتاج إلى جهد وتركيز مضاعف من أجل النجاح فيها.

وجاء ذلك قبل 48 ساعة من المواجهة المنتظرة بين باريس سان جيرمان وريال مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية احتمالية غياب نيمار ومبابي عن المباراة بسبب الإصابة، مع وجود احتمالية أن يكون استبعاد نيمار بسبب ما قاله ضد جماهير الفريق الباريسي عقب مباراة ستراسبورج الأخيرة.

وحول ذلك، قال رافائيل فاران إن تواجد نيمار سيجعل المباراة أمام باريس سان جيرمان أكثر صعوبة، نظرًا للجهود الإضافية التي يفرضها على المدافعين الذين يواجهونه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "اللعب ضد نيمار صعب للغاية نظرًا لتعدد الحلول لديه والمهارة التي يتمتع بها، هو قادر على أن يفقدنا طرف الخيط كمدافعين"

وتابع: "بالطبع ستكون مباراة صعبة وكبيرة وسنلعب من أجل الفوز بها، نحتاج إلى هذا الانتصار من أجل البدء بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا"

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يذكر أن نيمار كان قد تعرض لسباب وصافرات استهجان من قبل جماهير فريقه في مباراة ستراسبورج الأخيرة، قبل أن يصرح بأنه سيلعب في حديقة الأمراء أمام جماهير فريقه كأنه يلعب أمام جماهير الخصوم.