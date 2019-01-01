ريال مدريد يكثف مفاوضاته مع نجم نابولي

اللاعب لم يجدد عقده بعد مع النادي الإيطالي

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد كثف من مفاوضاته في الأيام الماضية من أجل تأمين التعاقد مع نجم نابولي الإسباني فابيان رويز.

ويملك رويز عقداً مع ناديه حتى 2023، ولكن حتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تمديده وضمان استمرار صانع الألعاب الذي يحظى بمتابعة عدد من الأندية الكبرى.

وذكرت "آس" أن ريال مدريد تواصل مع ممثلي اللاعب في الأيام الماضية لتأكيد اهتمامه بضم الإسباني الشاب الصيف المقبل، بغض النظر عن مسألة تجديد عقده.

وأفاد التقرير أن النادي الملكي يحاول استغلال تردي نتائج نابولي وإمكانية عدم تأهله لدوري الأبطال في النسخة المقبلة، مما يجعله مجبراً على بيع عدداً من لاعبيه.

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الصحيفة كتبت أن مدريد ليس مستعداً لدفع مبلغ 180 مليون يورو الذي يطلبه رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس لبيع لاعبه، ولكن يعول على انخفاض ذلك المبلغ حال عدم تأهل الأخير للبطولة الأوروبية.

وأشار التقرير أن رويز نفسه لا يمانع تجديد عقده مع نابولي، ولكن بشرط وضع شرط جزائي يقل عن 100 مليون يورو، ليفتح الاحتمالية لانتقاله لريال مدريد.

وشارك رويز في 21 مباراة مع البارتينوبي بكل المسابقات الموسم الجاري، مسجلاً هدف وصانعاً هدفين.