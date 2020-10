ريال مدريد ضد شاختار: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 0 × 0 شاختار

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

20' أسينسيو يمرر كرة بكعبه لميندي الذي يرسل عرضية أرضية من اليمين يبعدها الدفاع

15' ميندي يرسل عرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

14' كرة أمامية لشاختار تصر لبونفيم الذي انفرد بكورتوا ثم أرسل تسديدة أرضية من يمين منطقة الجزاء أبعدها الإسباني

14' يا ربااااااااااااااه .. كورتوا يحرم شاختار من الهدف الأول...

12' هجوم مرتد لشاختار بانطلاقة في اليمين من مارلوس الذي يمرر الكرة لتيتي في يمين منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية يبعدها فاران.

8' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليها كورنيينكو بعد تدخل قوي على ميندي.

2' سيطرة لريال مدريد في هذه الأثناء، وتراجع تام لشاختار.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

يبدأ زين الدين زيدان بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - إدير ميليتاو - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي

فيديريكو فالفيردي - كاسيميرو - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - رودريجو

⚪️ How start against Shakhtar. Thoughts? #UCL pic.twitter.com/Ytp0IF0zD0

يبدأ المدرب لويس كاسترو بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-1-4-1

أناتولي تروبين

فيكتور كورنيينكو - دافيت خوتشولافا - فاليري بوندار - دودو

مايكون

مانور سولومون - ماركوس أنطونيو - مارلوس بونفيم - ماتيوس تيتي

دينتينيو

⚒🧡 Our team for the @ChampionsLeague season opener #RealMadridShakhtar 🔥



Follow the super clash online: https://t.co/HC62AO3LKf.#UCL pic.twitter.com/MosQLFF1x8