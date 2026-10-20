دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

تنطلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج يوم 21 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت جرينتش.

ريال مدريد يستعيد تألقه

تغلب ريال مدريد على إشبيلية بنتيجة 4-1 بأداء مميز في نهاية الأسبوع، بفضل ثنائية كيليان مبابي وهدفين من أردا جولر ويان ديوماندي. ويواجه فريق جوزيه مورينيو برشلونة في الكلاسيكو بعد مباراته أمام لايبزيج، الذي يستضيفه في دوري أبطال أوروبا. وحقق ريال مدريد عودة مذهلة في الجولة الثانية من مرحلة الدوري، إذ سجل ثلاثة أهداف في الدقائق الثماني الأخيرة لينتزع الفوز 4-3 على روما. وسيواجه الجناح الإيفواري يان ديوماندي ناديه السابق في هذه المباراة، بعدما انتقل إلى ريال مدريد مقابل مبلغ كبير خلال الصيف.

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لايبزيج يسعى للتعافي من هزيمته

تركت الهزيمة الثقيلة 6-1 أمام بايرن ميونخ في نهاية الأسبوع لايبزيج تحت وقع الصدمة، رغم أنه سجل 15 هدفًا في أول خمس مباريات له بالدوري الألماني هذا الموسم تحت قيادة مارتن ديميكيليس. وحقق الفريق ثلاثة انتصارات وتلقى ثلاث هزائم في الدوري المحلي، وهو سجل يلخص مدى صعوبة التنبؤ بنتائجه.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

يغيب عن ريال مدريد راؤول أسينسيو وفيرلان ميندي ورودريجو، فيما يغيب مارك جويو وأسان ويدراوجو عن لايبزيج.

سجل النجم التركي أردا جولر هدفين وصنع مثلهما في آخر مباراتين له بدوري أبطال أوروبا.

أخبار الفريقين والتشكيلتان

تضم التشكيلة المتوقعة لجوزيه مورينيو تيبو كورتوا في حراسة المرمى، ومارك كوكوريلا وإبراهيما كوناتي وأنطونيو روديجر ودينزل دومفريس في خط الدفاع. وتضم قائمة لاعبي الوسط يان ديوماندي وفيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني إلى جانب جود بيلينجهام وبراهيم دياز، فيما يقود كيليان مبابي الهجوم. ولا توجد حاليًا تقارير عن إصابات أو إيقافات في صفوف صاحب الأرض.

تضم التشكيلة المتوقعة لمارتن ديميكيليس مارتن فانديفوردت في حراسة المرمى، وريدل باكو وكاستيلو لوكيبا ودافيد راوم وويلي أوربان في الدفاع. ويكمل التشكيلة كريستوفر نكونكو ونيل العيناوي وإيزيكيل بانزوزي وأنطونيو نوسا وبرايان جرودا ورومولو كروز. ولم تتأكد أي إصابات أو إيقافات في صفوف لايبزيج قبل المباراة، على أن تُضاف المستجدات مع اقتراب موعد انطلاقها.

النتائج الأخيرة

فاز ريال مدريد في أربع من آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وفي مباراته الأخيرة، تغلب على إشبيلية 4-1 على أرضه في الدوري الإسباني، وسبق ذلك فوزه 4-3 خارج أرضه على روما في دوري أبطال أوروبا، و1-0 على فياريال على أرضه. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني. وسجل ريال مدريد 13 هدفًا واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

فاز لايبزيج في اثنتين وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات رسمية له، دون تسجيل أي تعادل. وانتهت مباراته الأخيرة بهزيمة ثقيلة 6-1 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني، لكنه سبق أن تعافى من كبوة مماثلة خلال هذه السلسلة بفوزه 6-0 على آينتراخت فرانكفورت. ويُظهر فوزه 1-0 على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا قدرته على تقديم أداء جيد أوروبيًا. وسجل لايبزيج 12 هدفًا واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2024، حين تعادل ريال مدريد ولايبزيج 1-1 في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو. وقبلها، فاز ريال مدريد 1-0 خارج أرضه على لايبزيج في فبراير 2024. وفي المواجهات الأربع المسجلة بينهما، فاز ريال مدريد مرتين وتعادل مرة، بينما حقق لايبزيج انتصارًا واحدًا بنتيجة 3-2 على أرضه في أكتوبر 2022. وسجل ريال مدريد خمسة أهداف واستقبل خمسة في تلك المواجهات الأربع.

الترتيب

يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يأتي لايبزيج في المركز الحادي والعشرين، وهو فارق يعكس تباين مسار الفريقين في المسابقة هذا الموسم.