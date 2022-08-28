ريال مدريد ضد إسبانيول | فلنعاني معًا .. هيا يا فريق!

أبرز النقاط الفنية في مواجهة إسبانيول وريال مدريد

"فلنعاني معًا .. هيا يا فريق"

لا أتذكر تحديدًا من أول من قال هذه العبارة في ريال مدريد، ربما يكون سيرخيو راموس أو ربما تكون قبله أو ربما هي جملة كررها الكثيرون في العاصمة الإسبانية حتى أصبحت عقيدة.

هكذا يفوز ريال مدريد، المعاناة دائمًا حاضرة، الهدف القاتل في الوقت القاتل من المهاجم القاتل، وبينما يفكر المنافس في التعديل يأتي الحسم وإنهاء الصراع.

هكذا ريال مدريد، ربما تتقدم عليه، ربما تحرجه على مستوى الأداء، ربما تتفوق عليه في كل شيء، لكن الفوز أمر مختلف تمامًا.

رحلة معاناة ريال مدريد بدأت مبكرًا هذا الموسم في الدوري الإسباني، ولكن في الأخير حصد العلامة الكاملة وتصدر ترتيب الليجا بعد 3 جولات.

دفاع ريال مدريد في ورطة

لا يمكن لأي متابع لريال مدريد على مدار الموسم الماضي ومع مطلع الموسم الحالي أن ينكر قيمة تيبو كورتوا حارس الفريق.

البلجيكي برهن على أنّه أبرز نجم في الفريق، بل ربما لولاه لما انتصر الملكي في العديد من المواجهات، أهمها نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحينما نقول إن الحارس هو أكثر من نصف الفريق وأهم نجومه، فهذا يعني أنّ خط دفاع ريال مدريد يعاني بصورة واضحة، واليوم شاهدنا نموذجًا لذلك.

معاناة الدفاع في التمركز أو اتخاذ القرار الأنسب أو حتى في التغطية، ومع وجود ثنائي مثل روديجير وميليتاو يفضلون دائمًا المواجهة بدلًا من الانتظار ويتركون أماكنهم بصورة متواصلة، ومع وجود فاسكيز في مركز الظهير الأيمن وهو غير مركزه، نجد الأزمات تتكرر.

ريال مدريد يرتكب العديد من الأخطاء في الشق الدفاعي، وربما وجود تشاوميني في الوسط يساعد في عملية خروج الكرة من المنطقة الخلفية، بعد أن كان ألابا الوحيد القادر على ذلك مع عودة لوكا مودريتش للمناطق الخلفية.

لكن الأزمة الدفاعية تضع ريال مدريد في مواجهة طوفان من الهجمات للمنافس، تطلب قوة من كورتوا للتصدي أو أخطاء من مهاجمي الخصم في اللمسة الأخيرة.

لا يهم الدفاع، هناك بنزيما

ورغم الأخطاء الدفاعية التي حرمت ريال مدريد من الخروج بشباك نظيفة في 3 مباريات بالدوري الإسباني، لكن الهجوم يسير بصورة جيدة.

رأينا قدرات فينيسيوس في الشوط الأول على خلخلة التكتلات الدفاعية وتسجيل الهدف وإهدار الفرص، فالبرازيلي المهاري صار ناضجًا ويتحرك دون كرة بصورة مذهلة، كما لا يزال يتمتع بقدراته الخاصة في المراوغة والسرعة.

كذلك بنزيما حجر الأساس لكل ما يتعلق بالشق الهجومي لريال مدريد، بتحركاته وتمريراته وطبعًا أهدافه الحاسمة.

أكثر من 80% قوة ريال مدريد الهجومية تتمثل في بنزيما وفينيسوس سواء أمام دفاع متكتل أو في الارتداد السريع المثالي، ففي كل الأحوال لديهما القدرة على المباغتة والتسجيل.

لا يزال ريال مدريد يعاني، وربما يستمر في المعاناة حتى نهاية الموسم لكن هذا لا يعني أبدًا أنّه لن يحقق الألقاب.

"فلنعاني معًا .. هيا يا فريق" !!