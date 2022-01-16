ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو: مباشر لحظة بلحظة في السوبر الإسباني

ريال مدريد 1×0 اتلتيك بيلباو

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نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف سجله مودريتش

44' أووووووووه خطيرررررة من بيلباو، تسديدة قووووية من سانسيت ولكنها تمر فوق العارضة بسنتيمترات

40' عرررضية من فاسكيز، ولكن الدفاع يشتت الكرة لضربة ركنية

37' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مودريتش يسجل الأول لريال مدريد بتسديدة رائعة على يسار الحارس أوناي سيمون

36' تسديدة من زاراجا ولكن الكرة عااالية عن مرمى ريال مدريد

35' مرور أكثر من نصف ساعة دون فرص حقيقية على مرمى الفريقين

26' تسديدة قوووية ومباغتة للحارس سيمون ولكنه يتألق ويتصدى للكرة ويُخرجها لضربة ركنية

26' ريال مدريد يضغط لتسجيل الهدف الأول ولكن دفاع بيلباو يقظ حتى الآن

17' أووووووووه تسديدة رررررائعة من بنزيما ولكن سيمون يتصدى للكرة وتمر بمحاذاة القائم

14' تسديدة من سانسيت ولكنها تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

10' عرررضية من فاسكيز وتسديدة من كرووس ولكن الدفاع يعترض الكرة

6' ريال مدريد يبدأ بالسيطرة والاستحواذ على الكرة

3' بداية حماسية من أتلتيك بيلاو

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

قرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

كورتوا

فيرلاند ميندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو جوس

تشكيل أتلتيك بيلباو:

قرر مارسيلينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4- 4-2

أوناي سيمون

ميكيل بالنزياجا - إينيجو مارتينيز - ييراي ألفاريز - أوسكار دي ماركوس

إيكر مونياين - أويير زاراجا - دانييل جارسيا كارييو - أليكس برينجوير

أويهان سانسيت - إينياكي ويليامز

في المقابل، صعد أتليتك بيلباو إلى النهائي بسيناريو مثير أيضًا، بعد أن قلب الطاولة على نظيره أتلتيكو مدريد في أخر دقائق المباراة وسجل هدفين برأسية ألفاريز وقدم ويليامز، ليتاهل إلى النهائي للعام الثاني على التوالي، بعد أن فاز بالنسخة الماضية على حساب برشلونة.

تأهل ريال مدريد إلى النهائي عقب التغلب على برشلونة في الكلاسيكو في مباراة مثيرة للغاية بنتيجة 3/2، وكان فالفيردي كان قد أحرز هدف الفوز للملكي في الوقت الإضافي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021، على ملعب الملك فهد بالرياض.