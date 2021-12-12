ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

ريال مدريد 1×0 أتلتيكو مدريد

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نهاية الشوط الأول من ديربي العاصمة بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف سجله بنزيما

37' تمريرة رائعة من كاسيميرو إلى فينسيوس الذي ينطلق ويسدد! ولكن أوبلاك يخرج من مرماه ويتصدى للكرة وتخرج لضربة ركنية

35' ضربة حرة مباشرة لأتلتيكو مدريد على حدود المنطقة، جريزمان يلعبها بشكل رائع ولكن كورتوا يتصدى لها

34' أتلتيكو مدريد يضغط بحثًا عن هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول

24' تسديدة من ميليتاو ولكن الكرة بعيدة عن مرمى أتلتيكو مدريد

22' تسديدة قووووية من كوكي ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم الأيسر

15' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كريم بنزيما يحرز الهدف الأول لريال مدريد، عررضية من فينسيوس جونيور تصل إلى الفرنسي الذي سددها من لمسة واحدة قوووية على يسار أوبلاك

10' ركنية لريال مدريد، توني كروس يلعب الكرة وميليتاو يلمسها برأسه ولكن الكرة تمر بالعرض بسلام على دفاع أتلتيكو مدريد وتخرج لضربة مرمى

7' ضربة حرة غير مباشرة لأتلتيكو مدريد من الجهة اليسرى، كاراسكو يمرر إلى كوريا الذي يحاول لعب العرضية إلى كونها، ولكن ألابا يشتت الكرة وينقذ الموقف

5' أتلتيكو مدريد يُركز كل هجماته على الجهة اليسرى لريال مدريد والتي يتواجد فيها فيرلاند ميندي

3' تمريرة طولية رائعة من كوريا إلى كونها، كارباخال يستحوذ على الكرة ولكن كونها يقاتل ويستردها، ويسدد كرة قووية ولكنها تعلو العارضة

1' عررررررضية خطيررة من يورينتي ولكن الكرة تمر من أمام ماتيوس كونها وكورتوا يمسك بالكرة

الحكم يطلق صافرة البداية

فينسيوس جونيور يحتفل بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر قبل انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارباخال

توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل| 3-5-2

يان أوبلاك

ماريو هيرموسو، فيليبي، جيوفري كوندوبيا

يانيك كاراسكو، رودريجو دي باول، كوكي، أنخيل كوريا، ماركوس يورينتي

أنطوان جريزمان، ماتيوس كونها

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق الانتصار على المتصدر من أجل تقليص الفارق واستعادة الثقة مجددًا بعد أن تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام ريال مايوركا، ويتواجد فيها الفريق في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

يحتل ريال مدريد صدارة الدوري برصيد 39 بفارق خمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه إشبيلية، ويسعى الفريق للفوز على حامل اللقب من أجل أن يعزز حظوظه بالانفراد بالمركز الأول، خاصًة وأن خصمه في مباراة اليوم لعب مباراة أقل منه.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لديربي العاصمة مدريد، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد سانتياجو برنابيو.