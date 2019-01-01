ريال مدريد سيعلن ضم هازارد رسميًا بعد نهائي الدوري الأوروبي

النجم البلجيكي إدين هازارد بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني عن الإعلان عن ضم اللاعب الدولي البلجيكي إدين هازارد والإعلان عن الصفقة رسميًا بعد يوم واحد من نهائي الدوري الأوروبي، وذلك وفقًا لما لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ويستعد هازارد (28 عامًا) لخوض نهائي الدوري الأوروبي مع فريقه تشيلسي أمام آرسنال يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو.

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ومن المتوقع أن تكون هذه هي المباراة الأخيرة لهازارد بقميص البلوز، والذي يلعب له منذ صيف عام 2012.

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن الإعلان الرسمي عن صفقة هازارد ستكون يوم الثلاثين من مايو، ومن المتوقع أن تكلف صفقة انتقاله إلى ريال مدريد 86 مليون جنيه إسترليني.

طوال سبع سنوات لعبها هازارد مع ريال مدريد، شارك في 351 مباراة وفاز بخمسة ألقاب منها لقبين للبريميرليج.

يذكر أن الصحافة الإنجليزية كانت قد ربطت اسم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة بالانتقال إلى تشيلسي، لتعويض رحيل هازارد عن قلعة ستانفورد بريدج.