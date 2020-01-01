ريال مدريد؟ سولشاير يكشف سبب جلوس بوجبا على الدكة أمام لايبزيج

الشكوك مستمرة حول مصير لاعب الوسط الفرنسي

كشف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن السبب الذي دفعه لاستبعاد لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، من قائمة الفريق الأساسية لمواجهة لايبزيج بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يحل ضيفًا على الفريق الألماني، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال، والتي يحتاج فيها الفريق للفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الـ16.

سولشاير قرر وضع بوجبا على دكة البدلاء، بعد تصريحات وكيل أعماله مينو رايولا، حول رغبته في الانتقال لريال مدريد.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق قال المدرب النرويجي:"القرار كان فنيًا وهذا السبب الوحيد، قمنا باتخاذ بعض القرارات الخاصة بالتشكيل قبل المباراة".

وأضاف:"قررنا الاعتماد على سكوت مكتوميناي ونيمانيا ماتيتش في خط الوسط بعد مواجهة وست هام".

وتابع:"الأمر لا يتعلق بتصريحات وكيل أعماله، أنت دائمًا تتعامل مع كل مباراة على أنها الأخيرة لك، خاصة وأننا سنلعب في الديربي ضد مانشستر سيتي يوم السبت القادم".

اقرأ أيضًا .. بين صلاح وبوجبا.. مدرب يطفئ اللاعب وآخر ينيره

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة على لايبزيج، من أجل التأهل لدور الـ16، حيث قد تعني الخسارة خروجه من المسابقة وذهابه إلى الدوري الأوروبي.