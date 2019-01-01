ريال مدريد يحتاج 200 مليون يورو في سوق الانتقالات

هل يضطر ريال مدريد للتخلص من لاعبين آخرين في الصيف؟

يحتاج ريال مدريد الإسباني للحصول على 200 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الجارية من بيع اللاعبين لأجل التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد طلب 150 مليون يورو لأجل الموافقة على بيع بوجبا إلى النادي الملكي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريال مدريد حصل على 125 مليون يورو من بيع ماركوس يورنتي ووماتيو كوفاسيتش وثيو هيرنانديز وراؤول دي توماس.

كما تخلى عن سيرجيو ريجيليون ولوكا زيدان ومارتين أوديجارد على سبيل الإعارة.

ويحتاج الملكي لبيع عدد من اللاعبين لأجل ضمان الموازنة بين المصروفات والإيرادات، وقد يتخلى عن جاريث بيل وإيسكو وخاميس رودريجيز ولوكاس فاسكيز وكيلور نافاس وماريانو دياز.

ورغم تمسك إيسكو بالبقاء مع الملكي، إلأ أنّ ريال مدريد على استعداد لبيعه حال تلقى عرضًا يتراوح بين 65 إلى 80 مليون يورو، أما خاميس فقد يرحل إلى نابولي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وحدد البلانكوس مبلغ يتراوح بين 35 إلى 40 مليون يورو لبيع نافاس كما أنّ ماريانو قد يرحل مقابل 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ إيسكو غاب عن رحلة ريال مدريد إلى أستراليا للفترة التحضيرية بسبب ميلاد ابنته كما تواجد بيل ونافاس.