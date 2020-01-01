زيدان يثير الجدل حول مصير إيسكو ويرفض الحديث عن إريكسن

تصريحات المدرب الفرنسي قبل المواجهة الحاسمة ضد إنتر في دوري الأبطال

أثار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الشكوك حول مستقبل صانع ألعاب الفريق، كما تحدث عن موقفه من التعاقد مع كريستيان إريكسن لاعب إنتر.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة، حول إمكانية قدوم إريكسن إلى ريال، في صفقة تبادلية مع إنتر، تنقل إيسكو للنادي الإيطالي.

وهو ما دفع المدرب الفرنسي للتعليق على هذا الأمر، قبل اللعب أمام إنتر، غدًا الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال زيدان مبادلة إيسكو بكريستيان إريكسن:"لن أخوض في هذا الأمر، إيسكو لاعبنا، لا أعرف إلى متى ولكن نحن سعداء به".

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وأما عن اللعب ضد إنتر:"مباراة مهمة للغاية ولدينا فرصة للظهور بشكل جيد، الآن كل مواجهة بمثابة النهائي بالنسبة لنا، سنحاول تحقيق الفوز بغض النظر عن أي نتائج أخرى".

تجربة اللعب مع كونتي كلاعب قبل الاعتزال:"لقد كان قائدي، لا يمكنني أن أخبرك بشيء واحد على الخصوص، ولكنه كمدرب يقوم بنفس الشيء لتمتعه بالشخصية القيادية اللازمة لتحفيز اللاعبين".

حالة فريقه:"لم يهبط مستوانا ضد إنتر، ربما كانت هناك بعض الصعوبات، الأمر حدث أيضًا ضد فياريال، إنها كرة القدم وكل ما علينا هو تحسين دفاعنا ومحاولة تسجيل الأهداف".

العودة إلى سان سيرو المكان الذي حقق فيه لقب الأبطال للمرة الأولى:"هناك أربع سنوات من الخبرة، لم أغير أي شيء بخصوص شخصيتي، أريد الاستمرار في الاستمتاع بالتدريب وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

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هزائم الفريق بدون راموس:"نحن نعلم مدى أهميته، لكن الإحصائيات موجودة لكسرها، سنحاول تغيير الأوضاع وتحقيق الثلاث نقاط".

يذكر أن ريال يلعب ضد إنتر، وهو في المركز الثالث بالمجموعة الثانية بـ4 نقاط، بالتساوي مع شاختار صاحب المركز الثاني، مقابل 5 نقاط لبوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر ونقطتين لإنتر الذي يأتي بالمركز الرابع.