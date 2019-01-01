مدرب بلجيكا: كورتوا يعاني من متلازمة دي خيا

مستوى محبط للحارس البلجيكي مع ريال مدريد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

دافع إروين ليمينس مدرب حراس مرمى المنتخب البلجيكي، عن تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد، بعد المستوى الذي ظهر به في الفترة الماضية.

صاحب الـ27 عاماً كان من أفضل اللاعبين في كأس العالم روسيا 2018، لينتقل من أجل حراسة عرين ريال مدريد قادماً من تشيلسي.

مستوى كورتوا لم يكن كالمتوقع، ووصل حالياً لأسوأ شكل ممكن، خاصة بعد تسببه في هدفين بشباك فريقه أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

مدرب الحراس في بلجيكا قال عن مستواه:"يجب معاملة كورتوا بشكل مختلف، لأنه لاعب استثنائي واستمر على مستوى عالي جداً مع المنتخب".

وأضاف:"ربما يعاني من متلازمة ديفيد دي خيا ومستواه السيئ الموسم الماضي، لو أطلقت جماهير سانتياجو برنابيو صافرات الاستهجان فعليكم النظر للفريق كله وليس تيبو فقط".

وتابع:"هو حارس رائع جداً وسيبذل كل ما لديه من أجل إسعاد جمهور ريال في الفترة القادمة".

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وأما عن بداية هازارد السيئة:"من الطبيعي في نادٍ بحجم ريال أن يطالبك الجميع بالتألق فور وصولك، ولكن يحتاج لبعض الوقت للتأقلم".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت لإمكانية إبعاد زيدان لكورتوا عن التشكيل الأساسي لريال، والاعتماد على ألفونس أريولا بدلاً منه.