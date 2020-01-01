زيدان : لست مهتمًا بالانتقالات وهل مارادونا الأفضل في التاريخ؟
رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الإعلان عن موقفه من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، كما قدم التعازي في وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.
كرة القدم تعيش حالة من الحزن منذ يوم الأربعاء الماضي، بسبب وفاة مارادونا متأثرًا بسكتة قلبية مفاجئة.
زيدان تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه، غدًا السبت، أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، حيث تطرق لوفاة مارادونا والعديد من الجوانب الأخرى.
وأما عن سوق الانتقالات:"لن أتحدث عن ذلك، سأعتمد على كل ما هو لدي، لأنه لا يمكن القيام بذلك بطريقة أخرى، مازلنا في بداية الموسم وكل ما يهمني هو الاهتمام بلاعبي فريقي".
حالة فريقه بعد الفوز على إنتر:"التعليقات لن تتوقف حتى بعد الانتصار، وعلينا أن نتحمل هذا ونحصل على الأفضل في كل مباراة".
الإصابات:"كارباخال يعاني من مشكلة ويشعر بعدم راحة، ولكن سنرى التقييم النهائي لحالته البدنية، وأما سيرخيو راموس فهو في حالة جيدة وكذلك بنزيما".
اهتزاز مستوى الفريق:"إنها ليست مشكلة في السلوك، هذه كرة القدم ويمكن أن نواجه صعوبات في أشياء كثيرة، وأحيانًا لا يجب علينا فهمها".
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يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد ألافيس، وهو في المركز الرابع بجدول الدوري الإسباني بـ17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.