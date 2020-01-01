زيدان : قد تحدث بعض الأشياء في يناير ولن أتحدث عن بوجبا

تصريحات المدرب الفرنسي قبل اللعب ضد إيبار

كشف زين الدين زيدان، عن موقفه من رحيل إيسكو عن ريال مدريد ، وقدوم الفرنسي بول بوجبا للفريق، في المؤتمر الصحفي لمواجهة إيبار.

ريال يلعب غدًا، الأحد، ضد إيبار، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، طمحًا في التربع على صدارة المسابقة.

زيدان خرج في المؤتمر الصحفي للمباراة، للحديث عن العديد من الأمور التي تخص فريقه، مثل رغبته في ضم بوجبا وجاهزية إيدين هازارد وموقفه من فترة الانتقالات الشتوية.

وقال زيدان عن رغبته في ضم بوجبا وخروج إيسكو:"يمكنني أخبرك فقط عن لاعبي فريقي، إيسكو هنا معنا ولدينا مباراة مهمة غدًا".

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عودة هازارد:"نأمل جميعًا في عودته بسرعة كبيرة، لقد تعافى تقريبًا، ولا يزال بحاجة للمزيد من التدريب المنتظم من أجل اللعب مرة أخرى".

سوق الانتقالات الشتوية:"أنا سعيد باللاعبين المتواجدين بفريقي، سأعتمد على الجميع، بالطبع يمكن أن تحدث بعض الأشياء قبل نهاية شهر يناير".

إعداد مارسيلو البدني:"إنه ليس الأول، إنهم لاعبون يعتنون بأنفسهم بشكل كبير، وهو يريد الاعتناء بنفسه حتى يصبح جيدًا عندما يحين دوره للعب".

جاهزية راموس:"من متابعتي له عن قرب أعتقد أنه في حالة بدنية جيدة وهو مصمم على الاستمرار، لذلك أتوقع أن أراه يلعب لسنوات عديدة لأنه يعتني بنفسه كثيرًا".

تجديد عقده:"لدي عقد حتى 2022 ولن أطلب أي شيء، سأواصل العمل وسعيد لوجودي في هذا النادي الرائع، أنا محظوظ لكوني في النادي الأفضل في العالم وأتمنى بقاء اللاعبين معنا".

ظهور فينيسيوس أمام إيبار:"يعاني من التهاب معوي وليس لديه حمى، لا يشعر بالراحة، دعونا نرى كيف سيتطور اليوم قبل مواجهة الغد".

وعن تمنيه اللعب بجوار بنزيمه:"نعم بالطبع كنت أتمنى أن ألعب معه ولكن للأسف لا يمكنني فعل ذلك الآن".

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وتابع:"أهم شيء يفعله بنزيما هو العمل اليومي، كما أنه يتمتع بجودة عالية جدًا، الأهداف ليست مهمة جدًا بالنسبة له، فهو دائمًا يسعى لمساعدة الفريق".

جدير بالذكر أن ريال يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ26 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر.