زيدان : بنزيما هو المهاجم الأفضل في تاريخ فرنسا

تصريحات المدرب الفرنسي بعد الفوز على أتلتيك بيلباو

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أنه يعتبر مهاجم الفريق كريم بنزيما، هو اللاعب الأفضل في تاريخ فرنسا بمركزه.

بنزيما قاد ريال لتحقيق الفوز على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3/1، مساء أمس، الثلاثاء، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

زيدان الذي تحمس بصورة واضحة وظهر في حالة من العصبية بعد الهدف الثالث لبنزيما، خرج في المؤتمر الصحفي من أجل الإشادة بصاحب الـ33 سنة.

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وقال الفرنسي:"بالنسبة لي هو المهاجم الأفضل في تاريخ فرنسا، لأنه أظهر ذلك في ريال مدريد كثيرًا، سجله يتحدث عن نفسه في أكثر من 500 مباراة، لذلك هو الأفضل بشكل واضح".

غضبه بعد الهدف الثالث:"هو ليس المهاجم التقليدي الذي يفكر فقط في تسجيل الأهداف ولهذا السبب أحبه، إنه مرتبط بكرة القدم ويسعى لهدف يريد الوصول إليه".

وأما عن الفوز:"لقد كلفنا كثيرًا، كانت المباراة الرابعة على التوالي التي نسعى فيها لتحقيق الفوز، وفي النهاية خرجنا بنقاط اللقاء لذلك أشعر بسعادة كبيرة".

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المعاناة في الدوري الإسباني:"أنت تعاني دائمًا في هذه المسابقة، واجهنا المزيد من الصعوبات اليوم، ولكن الشيء الأهم هو تحقيق الفوز رغم عدم لعبنا بذكاء في بعض الفترات".

جدير بالذكر أن فوز ريال جعله في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني بـ26 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد المتصدر.