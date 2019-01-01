مؤتمر ريال مدريد | زيدان: لا يمكن منع بيل من لعب الجولف

ما الذي قاله زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة إسبانيول؟

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّه لن يستطيع منع جاريث بيل من ممارسة رياضة الجولف كما تحدث عن كثرة الإصابات في فريقه.

ريال مدريد يعاني من إصابة إيدين هازارد ومارسيلو وجاريث بيل وقد يغيب الثلاثي عن الكلاسيكو.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لا يمكن منع بيل من لعب الجولف، إنه إنسان ناضج ويعرف جيدًا كيف يتصرف. لقد تعرض لإصابة أمام ديبورتيفو ألافيس ولكنّه لم يشعر بها سوى بعد يومين ولم يتدرب بصورة جيدة ولن يتواجد أمام إسبانيول".

وتابع: "إصابة هازارد كانت أخطر مما توقعنا وسوف نحاول بذل كل ما لدينا لعودته سريعًا والأمر كذلك ينطبق على مارسيلو وبيل. لا يوجد مدرب يتمنى تعرض لاعبيه للإصابة ولكنّه أمر لا مفر منه".

ونصح زيدان اللاعبين بالحصول على قسط جيد من الراحة والنوم بعمق وتناول الوجبات الصحية لتجنب الإصابات العضلية موضحًا أنّ هذا ما يقوم به لاعبوا فريقه ويتمنى من الجهاز الطبي علاجهم سريعًا.

وواصل: "مواجهة إسبانيول لن تكون سهلة لأنّه فريق لا يرغب في التفريط بأي نقطة لأجل إنقاذ نفسه من الهبوط كما أنّه فريق قوي ويلعب أمامنا بمستوى كبير".

وحول إمكانية منح فينيسيوس جونيور فرصة، أوضح: "هذا ليس وقت فينيسوس فقط ولكن الجميع سيشارك. لدينا أيضًا فيرلاند ميندي الذي تأقلم سريعًا وإن كان بحاجة إلى تعلم الإسبانية بصورة أفضل".

واختتم: "كاسيميرو لديه 4 بطاقات صفراء ونتمنى ألا يحصل على الخامسة لنهاية الموسم حتى لا يغيب عن أي لقاء للفريق. حاليًا لا يشغل بالي سوى الفوز في المباريات المقبلة والحفاظ على النسق التصاعدي".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يتساوى في النقاط مع برشلونة بعد خوض 14 لقاء لكل فريق ولكن البلوجرانا متصدر بفارق الأهداف.