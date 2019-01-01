رودريجو: حلمت باللعب بجوار رونالدو وأرفض المقارنة به

تحدث أيضاً عن علاقته مع أسطورة النادي راؤول جونزاليس

أكد رودريجو جناح نادي ريال مدريد الإسباني، على سعادته بالبداية المميزة مع الفريق، رافضاً مقارنته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

النجم البرازيلي الشاب اقتحم التشكيل الأساسي للمدرب زين الدين زيدان الفترة الأخيرة، وتمكن من تسجيل هاتريك في شباك جلطة سراي بدوري أبطال أوروبا.

تألق رودريجو دفع العديد من المتابعين لتشبيهه برونالدو، واعتباره الخليفة الأنسب لمهاجم الفريق السابق و يوفنتوس الحالي.

اللاعب رد على هذه المقارنات:"حلمت باللعب بجوار رونالدو في ريال ولكنه رحل لتصبح الأمور شبه مستحيلة".

وأضاف المنضم حديثاً لقائمة البرازيل:"سني لا يزال صغيراً على هذا النوع من المقارنة مع واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ النادي".

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وتابع:"لا أريد وضع الضغوط على نفسي في هذه الفترة والحديث كثيراً عن سد الفراغ الذي تركه رونالدو".

وفي نهاية حديثه أشار رودريجو على محادثاته المستمرة مع راؤول جونزاليس أسطورة النادي السابق، نظراً للعلاقة القوية التي تجمع بينهما.