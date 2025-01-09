بعد انفصاله عن زوجته .. روبرتو كارلوس يكشف حقيقة إقامته في مقر ريال مدريد

بيان رسمي من النجم البرازيلي

نفى روبرتو كارلوس أسطورة ريال مدريد والسفير الحالي للنادي، كل التكهنات التي أثيرت مؤخرًا حول إقامته في مدينة "فالديبيباس" الرياضية الخاصة بالعملاق الإسباني.

كارلوس انفصل مؤخرًا عن زوجته ماريانا لوكون بعد سنوات طويلة على علاقتهما التي بدأت في عام 2009 وفقًا لبرنامج "فييستا" عبر قناة "Telecinco"، وسط أنباء حول إقامته في مقر ريال مدريد بعد هذه الخطوة.

وهو الأمر الذي دفع كارلوس للخروج في بيان رسمي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية ليقول:"في الأيام الأخيرة، علمت أن قصصًا كاذبة وضارة يتم تداولها عني وعن عائلتي، ورغم تقديري الشديد للخصوصية، إلا أنني أشعر بضرورة الخروج للرد على الشائعات التي لا أساس لها حول وضعي المعيشي".

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وأضاف:"هذه القصص كاذبة تمامًا ويبدو أنها تهدف إلى إثارة الجدل، الآن أنا متواجد في مسكن خاص بدعم من أفراد عائلتي، ويقوم فريقي القانوني بمراجعة كل شيء من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمسائل الشخصية التي أمر بها، وأشكر أولئك الذين يواصلون دعمي في هذا التوقيت".

جدير بالذكر أن كارلوس يعتبر من أبرز الأساطير في البرازيل وريال مدريد، حيث لعب للنادي الألماني في الفترة منذ 1996 وحتى 2007، ويعمل حاليًا كسفير للعملاق المدريدي.