رسمياً - ميلان يعلن التعاقد مع ثيو هيرنانديز

صفقة تقدر قيمتها بـ20 مليون يورو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني.

لاعب أتلتيكو السابق انضم لريال في 2017، ولكنه لم ينجح في إثبات قدراته ليذهب على سبيل الإعارة لريال سوسيداد.

الموقع الرسمي لميلان كشف عن توقيع ثيو على عقد مدته خمس سنوات، ليبقى بصفوف الروسونيري حتى 2024.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال هيرنانديز إلى ميلان وصلت لـ20 مليون يورو.

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(📽️: IG/paulpogba) pic.twitter.com/ThJoYXnyOz — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 6, 2019

ونجح النادي الإيطالي في إتمام المفاوضات وضم اللاعب، دون إدراج أي شرط إعادة شراء لصالح ريال مدريد.

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ومن المتوقع أن تثير هذه الصفقة العديد من التساؤلات حول مستقبل ريكاردو روديجيز، وإمكانية رحيله في حالة فقدان مركزه الأساسي بتشكيل ميلان.