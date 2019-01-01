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رسمياً - ميلان يعلن التعاقد مع ثيو هيرنانديز

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صفقة تقدر قيمتها بـ20 مليون يورو
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن تعاقده مع ثيو هيرنانديز ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني.

لاعب أتلتيكو السابق انضم لريال في 2017، ولكنه لم ينجح في إثبات قدراته ليذهب على سبيل الإعارة لريال سوسيداد.

الموقع الرسمي لميلان كشف عن توقيع ثيو على عقد مدته خمس سنوات، ليبقى بصفوف الروسونيري حتى 2024.

ووفقاً للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال هيرنانديز إلى ميلان وصلت لـ20 مليون يورو.

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ونجح النادي الإيطالي في إتمام المفاوضات وضم اللاعب، دون إدراج أي شرط إعادة شراء لصالح ريال مدريد.

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ومن المتوقع أن تثير هذه الصفقة العديد من التساؤلات حول مستقبل ريكاردو روديجيز، وإمكانية رحيله في حالة فقدان مركزه الأساسي بتشكيل ميلان.

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