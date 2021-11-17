ريال مدريد؟ رايولا: ديسمبر شهر الأحلام لبوجبا !

أثار مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الجدل من جديد حول مستقبل الفرنسي رفقة فريقه الحالي.

بوجبا يقترب من الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع يونايتد، والذي يقال إنهم يكافحون لربطه بشروط جديدة وسط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

عقد بوجبا مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، ولذلك يحق له التفاوض والتوقيع مع أي فريق بداية من يناير، على أن ينضم بالمجان في نهاية الموسم.

ما الجديد بخصوص بوجبا؟

بطريقة غامضة تحدث رايولا عن التكهنات المحيطة ببوجبا في الوقت الحالي، قائلًا: "ديسمبر هو شهر الأحلام .. ولا أستطيع التوقف عن الأحلام".

وأضاف: "لكن من الأفضل ألا أتحدث عن بول. إذا كان بعض لاعبي مان يونايتد السابقين لا يتحدثون عني وعن بول، لن يعملوا بعد الآن".

,واختتم: "من السابق لأوانه التحدث عن عقد بول بوجبا، دعونا نرى ما سيحدث، لا أستطيع منع أي شخص من أن يحلم بالحصول على بول".

أين يمكن أن ينتهي بوجبا؟

تمت مناقشة عودة محتملة إلى يوفنتوس لصالح بوجبا باستمرار على مدار الأسابيع القليلة الماضي ، حيث ورد أن العملاق الإيطالي حريص على تعزيز صفوف خط الوسط لديهم بعد بداية الموسم السيئة، لكن الكثير من التقارير استبعدت الأمر بسبب عدم قدرة يوفنتوس على منح اللاعب الراتب المطلوب.



اللاعب البالغ من العمر 28 مطلوب في ريال مدريد بشدة لكن قد يواجه منافسة قوية، حيث أن باريس سان جيرمان مهتم بالظفر بخدماته.





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