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علي سمير
ترجمه

بعد تعيينه كمدرب لأوفييدو .. رد مفاجئ من راؤول عن إمكانية العودة لريال مدريد

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أسطورة الميرينجي متحمس لرحلته الجديدة

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أُعلن رسميًا عن تعيين أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس مدربًا جديدًا لنادي ريال أوفييدو المنافس في دوري الدرجة الثانية.

وأعرب المهاجم السابق الأيقوني عن فخره وحماسه الكبيرين بتوليه المهمة، واضعًا هدفًا واضحًا لا لبس فيه يتمثل في تحقيق الصعود إلى الليجا.

راؤول يبدأ فصلاً تدريبياً جديداً مع ريال أوفييدو

بدأ أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليس رسمياً مهمته مديراً فنياً لنادي ريال أوفييدو المنافس في دوري الدرجة الثانية، حيث قاد أولى حصصه التدريبية في مركز إل ريكيكسون قبل تقديمه رسمياً على ملعب كارلوس تارتييري.

وتحدث المهاجم السابق الأسطوري، بحضور المدير الرياضي دافيد فيرنانديز، بشغف عن خوض هذا التحدي الجديد.

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يحل راؤول محل خوليان كاليرو المُقال، ليدخل في مشروع تدعمه إدارة طموحة وجماهير متحمسة.

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والأهم من ذلك أن المدرب الجديد جعل هدفه النهائي واضحاً تماماً منذ اليوم الأول: إعادة أوفييدو إلى النخبة في كرة القدم الإسبانية.

تحديد الهدف بوضوح نحو الصعود إلى الليغا

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في مراسم تقديمه الرسمية، شدّد راؤول على أن نادياً بحجم وتاريخ أوفييدو يجب أن يسعى دائماً إلى المستوى الأعلى.

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وقال راؤول بحزم: "لا يمكن أن يكون الهدف، ونحن في ريال أوفييدو، سوى التواجد في الدرجة الأولى".

وأضاف موضحاً ما أقنعه بقبول المهمة بعد تلقيه عروضاً أخرى: "تلقيت بعض العروض من أندية أخرى، لكنني اقتنعت بهذه الإدارة، فهي جادة، وتساعد المدينة منذ فترة، ولديها مجمع رياضي قيد التطوير، وهي عنصر أساسي لمواصلة النمو. وجدتُ أشخاصاً في الإدارة الرياضية والعامة، وتحدثت مع سانتي كازورلا، ومع سيزار، وأشعر أنه المكان الذي يمكنني فيه تحقيق ما أريد".

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ترسيخ هوية هجومية والاستفادة من خبرة القيادة

عرض راؤول رؤيته التكتيكية للفريق، مؤكداً أنه يعتزم بناء فريق ديناميكي وشرس يتواصل بعمق مع الجماهير في ملعب كارلوس تارتييري.

وأوضح راؤول: "نريد أن نخلق هوية مع الفريق، فريق يتفاعل معه الجمهور، فريق بهوية قوية، يبحث عن الأهداف". وأضاف: "أحب الفريق المباشر والشرس الذي يبحث عن الأهداف، والذي يعرف كيف يدافع... سنحاول أن نكون في مركز جيد وسنقاتل من أجل هدفنا".

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وفي معرض حديثه عن كيفية تأثير مسيرته اللامعة كلاعب وخبرته القيادية على أسلوبه في التدريب، أشار: "كنا محظوظين بالتواجد في ريال مدريد، وبأن نكون قادة، وبمساعدة العديد من الزملاء. هناك أوجه تشابه، وبعض الفروق الدقيقة، وتلك الخبرة تساعدنا على فهم اللاعبين".

اختبارات مباشرة في الأفق وتجاهل الحديث عن البرنابيو

مع عدد قليل من الحصص التدريبية للاستعداد، يخوض راؤول أولى مبارياته التدريبية يوم السبت المقبل على أرضه أمام جيرونا، رغم أنه سيضطر إلى خوض المباراة من دون المعار الدولي إنزو بيريز.

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وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان تولي مهمة أوفييدو خطوة نحو تدريب الفريق الأول لريال مدريد في نهاية المطاف، نفى راؤول هذه التكهنات تماماً.

واختتم قائلاً: "هل أرى نفسي في ريال مدريد مستقبلاً؟ أرى نفسي باقياً هنا. هذا هو المكان الذي مُنحت فيه الفرصة والثقة. وأنا سعيد جداً. لا أستطيع التوقف عن الابتسام؛ إنه امتياز أن أذهب لتدريب هذا الفريق كل يوم".

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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