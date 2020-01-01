راموس يتوصل لاتفاق بخصوص عقد جديد

وسط اهتمام من باريس سان جيرمان بضمه

تستمر الشكوك حول مصير المدافع الإسباني سيرخيو راموس من البقاء مع ريال مدريد ، بعد الأنباء الأخيرة حول توقف محادثات التجديد.

راموس عقده ينتهي مع ريال في يونيو 2021، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان باستغلال الموقف والتوقيع معه بالمجان.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن قيام راموس بإنهاء تعاقده مع شركة "نايكي" الشهيرة للملابس الرياضية، تمهيدًا لخطوة جديدة في مسيرته.

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اللاعب ظهر اليوم في تدريبات النادي مرتديًا حذاء الشركة المنافسة "أديداس"، ولكن المؤشرات تؤكد تفاوضه مع شركة أخرى وهي "نيو بالانس".

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الموقف نفسه سبق أن حدث مع راموس في 2016، حيث امتنع عن استخدام منتجات نايكي، وظهر بحذاء أسود في تدريبات الفريق، مما أجبر الشركة على العودة لطاولة المفاوضات وإيجاد نقطة تفاهم.

المفاوضات مستمرة حاليًا حول عقد الرعاية الجديد لراموس، ولكن بخروج نايكي من السباق، بوجود منافسة من أديداس وبوما، ولكن المؤشرات كلها تؤكد اقتراب نيو بالانس من حسم الصفقة.

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وعلى جانب آخر يطمح ريال في استئناف المفاوضات مع اللاعب في أقرب فرصة ممكنة، من أجل الاحتفاظ بخدماته وقطع الطريق على باريس سان جيرمان.