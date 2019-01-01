راموس: أتمنى الوصول للمباراة رقم 200 مع منتخب إسبانيا
أعرب سيرخيو راموس نجم ريال مدريد عن سعادته بوصوله للمباراة رقم ١٦٧ مع منتخب إسبانيا مساء الأمس أمام جزر الفارو.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على رغبته في الوصول للمباراة رقم ٢٠٠ في المستقبل مع الفريق.
قائمة أكثر اللاعبين تمثيلًا لمنتخبات بلادهم الآن— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019
🇪🇬 أحمد حسن 184 🌟🔝
🇸🇦 محمد الدعيع 178
🇲🇽 كلاوديو سواريز 178
🇮🇹 بوفون 176
🇰🇼 بدر المطوع 171
🇪🇬 حسام حسن 170
🇴🇲 أحمد مبارك 170
🇪🇨 إيفان هورتادو 168
🇪🇸 كاسياس 167
🇪🇸 راموس 167
تواجد مُكثف لـ لاعبينا العرب 💪 pic.twitter.com/tRguvvc3aq
وقال راموس: "الأرقام القياسية تتواجد من أجل أن نقوم بتحطيمها، أتمنى أن أستمر في القدرة على ذلك لوقت طويل وأن يظل الحماس متملكًا مني".
وأضاف: "أريد أن أصل للمباراة رقم ٢٠٠ مع منتخب إسبانيا، هذا هو هدفي الشخصي وأعلم مدى صعوبته لكن يجب أن نجعل أهدافنا صعبة".
كاسياس يُهنئ راموس على معادلة رقمه القياسي
وأكمل: "إشادة إيكر كاسياس بي تجعلني سعيدًا للغاية، لكن لا يزال علي أن أكسر رقمه وأتمنى أن ألعب لمنتخب إسبانيا لسنوات عديدة مقبلة".
جدير بالذكر أن راموس في حاجة لمباراة واحدة فقط ليصل للمواجهة رقم ١٦٨ على المستوى الدولي مع المنتخب الإسباني ليصبح أكثر من مثل لاروخا على الإطلاق.