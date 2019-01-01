دوري أبطال أوروبا

موراتا يحقق إنجازاً فريداً بمدريد بعد التسجيل في ليفركوزن

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رقم مبهر للمهاجم الإسباني بعد قيادة أتلتيكو للفوز

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، في تحقيق رقماً فريداً بدوري أبطال أوروبا، بتسجيله مع أتلتيكو مدريد في شباك بايرليفركوزن.

موراتا نجح في تسجيل الهدف الوحيد لأتلتيكو أمام ضيفه الألماني، حيث أحرزه بالدقيقة 78 من زمن اللقاء.

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الهدف يجعل الإسباني هو اللاعب الوحيد الذي يسجل مع ريال مدريد وأتلتيكو في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

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ويأتي ذلك بعدما سجل موراتا 4 أهداف في مشاركات سابقة بقميص ريال الغريم التقليدي لناديه الحالي.

جدير بالذكر أن الفوز وضع أتلتيكو على صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الثاني.

 

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