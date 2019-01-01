زيدان: أرقام بنزيما تتحدث عنه ورودريجو أثبت صحة اختياري

انتصار كاسح لريال مدريد في الجولة الرابعة لدوري الأبطال

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالشكل الذي ظهر فريقه أمام جلطة سراي، بالجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ريال نجح في اكتساح ضيفه التركي بسداسية نظيفة، أحرز منها النجم الشاب رودريجو ثلاثية، وهدفين لكريم بنزيما وهدف لسيرجيو راموس من ركلة جزاء.

زيدان قال بعد المباراة:"نحن سعداء بما قمنا به وتحقيق هذه التنيجة الكبيرة بالفوز بسداسية والحفاظ على نظافة الشباك".

وأضاف:"أهم شيء بالنسبة لي كان تواصل اللاعبين في الملعب، فالفيردي قدم مستوى مميز جداً في الأدوار التي قام بها".

تألق رودريجو:"يظهر بشكل جيد بكل مرة يشارك فيها، وهذا السبب الذي يدفعني للإعتماد عليه، لاعب ذكي جداً ويتعلم بسرعة".

أنطونيو كونتي - وعادت حليمة لعادتها القديمة

ثعلب، جراد وثعبان .. أغرب الحيوانات التي اقتحمت الملاعب السعودية

تفوق بنزيما على دي ستيفانو:"أرقامه تتحدث عنه بعد تخطي أحد أساطير النادي، الآن أمامه راؤول وكريستيانو رونالدو أيضاً لاجتيازهما".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، مقابل 12 لباريس سان جيرمان المتصدر، ثم 2 لكلوب بروج ونقطة وحيدة لجلطة سراي.