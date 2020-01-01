خاص.. كارلوس: كنت قريباً من تشيلسي ومارسيلو يكرر تجربتي

تحدث أيضاً عن عرض آخر قبل الانتقال لإنتر

كشف روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل وريال مدريد، عن مفاجأة كبيرة بمسيرته، باقترابه من الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في 2007.

المدافع السابق كان لاعباً حراً بهذه الفترة، بعد 11 سنة قضاها مع ريال مدريد، ليقرر البحث عن فريق جديد ينضم له لاستكمال مشواره.

وقال كارلوس في تصريحات خاصة لـ"جول":"كان أمامي عرضين من فنربخشة وتشيلسي، الأمور لم تنجح مع البلوز لذلك قررت الانتقال للدوري التركي".

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وأضاف:"انتقالي لتشيلسي كان قريباً جداً، اتفقنا على كل شيء وكنا على وشك توقيع العقود، بعد محادثات مع رومان أبراموفيتش رئيس النادي وبيتر كينيون المدير التنفيذي وقتها في باريس".

وتابع:"لسوء الحظ أن الأمور لم تنجح قبل التوقيع النهائي، بسبب وجود مشكلة مع المحامي، كنت أثق في قدرتي على النجاح بالدوري الإنجليزي ولكنها كرة القدم".

وأما عن فرصة أخرى للعب في البريميرليج وعمره 22 سنة:"كنت في البرازيل مع بالميراس، أستون فيلا حاول التعاقد معي في 1995 ولكن لم يستطيعوا تحمل التكاليف لذلك انتقلت لإنتر بعدها".

كارلوس تطرق للحديث أيضاً عن الفريق الحالي لريال مدريد حيث قال:"فينيسيوس جونيور ورودريجو هما مستقبل النادي، وكذلك جيرسون القادم من فلامنجو، مواهب مثيرة للاهتمام وأتوقع نجاحها".

وعن مارسيلو:"أشعر بأنني كنت مثالاً للاعبين حتى يتبعوني ويحاولون تكرار تجربتي ونجاحي، ومارسيلو يفعل نفس الشيء مع ريال مدريد، الجميع سيحاول السير على خطاه".

يذكر أن النجم المعتزل خاض مسيرة حافلة مع ريال مدريد، فاز خلالها بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا و4 بطولات دوري إسباني، كما حصد كأس العالم مع البرازيل في 2002.