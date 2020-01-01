حملة برازيلية شرسة ضد بنزيما بعد تحريضه على فينيسيوس

أزمة جديدة يتعرض لها المهاجم الفرنسي

تعرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لحملة برازيلية شرسة، بسبب طريقة تعامله مع زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

بنزيما شوهد وهو يقوم بتحريض زميله فيرلاند ميندي، على عدم التمرير لفينيسيوس، في مقطع فيديو نشرته صحيفة "تيليفوت" الفرنسية.

مهاجم ريال مدريد قال لميندي باللغة الفرنسية:"يمكنك اللعب كما تريد، ولكن لا تمرر له فهو يلعب ضدنا".

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ريتشارليسون لاعب إيفرتون وزميل فينيسيوس في المنتخب البرازيلي، دخل للرد على صورة نشرها بنزيما على حسابه بموقع "إنستجرام" للدفاع عن الجناح الشاب.

وطالب نجم إيفرتون المهاجم الفرنسي، باحترام زميله بشكل أكبر، بعد الواقعة التي لفتت الأنظار قبل انطلاق الشوط الثاني من مواجهة ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

الصحافة البرازيلية شنت حملة قوية على بنزيما، حيث قالت كاميلا كاريلي الصحفية في "راديو جلوبو":"ما فعله كان أمراً قبيحاً، لأنه تحدث أمامه بلغة لا يعرفها، إنه موقف جبان".

وأما مارسيو سبيمبولو الذي يعمل في إذاعة "جوفيم بان" قال:"موقف غير أخلاقي وجبان، كان سخيفاً ومؤسفاً".

وعلى جانب آخر نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لفينيسيوس، وهو يتحدث عن بنزيما، حيث أكد خلالها أن المهاجم الفرنسي يحرص على تقديم النصيحة له بشكل مستمر.

وقال الجناح البرازيلي:"عندما نلعب معاً هو دائماً ينصحني بالتركيز والهدوء، أتذكر الديربي أمام أتلتيكو مدريد عندما فقدت الكرة بطريقة تسببت في هدف بمرمانا".

تقارير - بنزيما قام بتحريض ميندي على عدم التمرير لفينيسيوس

وأضاف:"طلب مني تبادل المراكز في الملعب، حتى ألمس الكرة بشكل أقل من أجل اكتساب المزيد من الثقة وقد نجح الأمر".

وفي النهاية أشارت الصحيفة، إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها أحد اللاعبين بريال مدريد للهجوم العلني، حيث أكدت أن الأمر يحدث بشكل مستمر من بنزيما وكذلك قائد الفريق سيرخيو راموس، باعتبارهما الأكثر خبرة في المجموعة الحالية.