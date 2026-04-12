تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
ريال مدريد، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات الملكي مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

SPOX يزوّدكم بجميع المعلومات حول نقل مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني (لا ليغا) ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

يريد «الملكيون» أيضًا هذا العام المشاركة في العديد من المسابقات: فإلى جانب الدوري الإسباني (لا ليغا)، سيكونون حاضرين كذلك في دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.  

يمكنكم معرفة القنوات التي تتولى نقل مباريات ريال هنا.

موطن لا ليغا في ألمانيا هو هذا العام أيضًا لدى DAZN. تمتلك خدمة البث حقوق النقل الحصرية للدوري الإسباني في ألمانيا وتعرض جميع مباريات ريال مدريد مباشرة وعند الطلب كاملةً. وللوصول يلزمكم اشتراك مدفوع، والدوري مُدرج ضمن جميع الباقات. 

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images

يتم بث دوري الأبطال هنا محليًا عبر DAZN أيضًا – على الأقل معظم المباريات. فقط مباراة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع تُعرض على Prime Video، أما جميع المباريات الأخرى فستجدونها على DAZN

ما إذا كان بإمكانكم مشاهدة مواجهات ريال في دوري الأبطال يعتمد إذًا قليلًا على جدول المباريات. يوم الأربعاء ستجدون مواجهات الملكي دائمًا على DAZN، أما يوم الثلاثاء فقد يكون Prime Video قد حصل على حقوق البث.

Antonio Rudiger Real Madrid 2025-26Getty Images

كما ستجدون كأس ملك إسبانيا (Copa del Rey) على DAZN أيضًا. إذ يمتلك مزود البث حقوق الكأس الإسباني حتى نهاية موسم 2028/29.

وماذا عن كأس السوبر؟ تُبَثّ عبر Sportdigital FUSSBALL، كما أن عمليات البث الخاصة بالخدمة مُدرجة أيضًا دون تكلفة إضافية ضمن باقاتكم لدى MagentaSport وDAZN.

ريال مدريد، النادي في بطاقة تعريف

تاريخ التأسيس6 مارس 1902
ألقاب الدوري36
ألقاب الكأس32
ألقاب دوري أبطال أوروبا15
اللاعب الأكثر مشاركةراؤول
