يريد الملكيون هذا العام أيضًا المشاركة في العديد من المسابقات: فإلى جانب الليغا، يُشاركون كذلك في دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

ريال مدريد في الليغا ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر: من يعرض / ينقل مباريات الملكيين مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

موطن الليغا في ألمانيا هو أيضًا هذا العام لدى DAZN. تمتلك خدمة البث حقوق النقل الحصرية للدوري الإسباني في البلاد، وتعرض جميع مباريات ريال مدريد مباشرة وعند الطلب كاملةً. وللوصول يلزم اشتراك مدفوع، والدوري مُدرج ضمن جميع الباقات.

تُبثّ أيضًا بطولة النخبة هنا في البلاد عبر DAZN - على الأقل معظم المباريات. إذ تُعرض مباراة واحدة فقط كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع عبر Prime Video، أما جميع المباريات الأخرى فستجدونها لدى DAZN.

وبالتالي فإن قدرتكم على مشاهدة مواجهات دوري الأبطال لريال تعتمد قليلًا على جدول المباريات. يوم الأربعاء ستجدون مواجهات النادي الملكي دائمًا على DAZN، أما يوم الثلاثاء فقد يكون Prime Video قد حصل على حقوق البث.

كما ستجدون كأس ملك إسبانيا (Copa del Rey) على DAZN. وتمتلك خدمة البث حقوق الكأس الإسبانية حتى نهاية موسم 2028/29.

وماذا عن السوبركوبا؟ تُبَثّ عبر Sportdigital FUSSBALL، كما أن عمليات البث الخاصة بالخدمة مُدرجة أيضًا دون تكلفة إضافية ضمن باقاتكم لدى MagentaSport وDAZN.

