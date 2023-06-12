"ريال مدريد تلاعب بنتائج المباريات في سانتياجو برنابيو"

فضائح الدوري الإسباني تتواصل

اتهم الصحفي الإسباني جوزيه ماريا جارسيا ريال مدريد علنية بالتلاعب بنتائج المباريات، وخرج بتصريحات لاذعة حول نادي العاصمة الإسبانية مدعيًا ببيعهم في بعض المباريات في العصور الماضية، عندما كان لورينزو سانز رئيسًا للنادي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن الصحفي المخضرم والذي كان يعتبر مرجعًا مهنيًا في إسبانيا لأكثر من ثلاثة عقود، على علاقة سيئة مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الآن وبعد اعتزاله الأخبار الرياضية، يستغل جوزيه جارسيا الفرصة لمراجعة مختلف قضايا الرياضة الحالية.

في مقابلة مع إذاعة "COPE" الإسبانية، اتهم الصحفي ريال مدريد بتلاعب في نتائج المباريات خلال فترة رئاسة لورينزو سانز قائلًا: "في الخزنة، هناك شريط كبير جدًا يحتوي على فيلم كامل لمباراة في سانتياجو برنابيو تم بيعها".

وذهب الصحفي بعيدًا وأشار مباشرة إلى المشاركين في العملية المزعومة مصرحًا: "كان من يحمل وينقل الأموال أبناء الرئيس في ذلك الوقت وكان ذلك في مباراة فريقهم الثاني، كاستيا".

وفقًا لجوزيه قد يكون أحد أبناء الرئيس في ذلك الوقت هو فيرناندو سانز، الذي يعمل حاليًا في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.