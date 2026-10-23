"الأمر حقيقي" .. تشواميني يتحدث عن مزاعم ضرب فالفيردي

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تحدث نجم ريال مدريد أوريليان تشواميني أخيرًا بشأن الحادثة المثيرة للجدل التي شملت زميله فيدريكو فالفيردي والتي هزّت غرفة ملابس البرنابيو الموسم الماضي. وعلى الرغم من فرض النادي غرامات مالية كبيرة على اللاعبين، فإن اللاعب الفرنسي يؤكد أن الوضع جرى تضخيمه بشكل مبالغ فيه من قبل وسائل الإعلام.

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واقعة مايو/أيار تتسبب في غرامات ضخمة من النادي

تصاعدت التوترات في العاصمة الإسبانية قرب نهاية موسم 2025-26. ففي مايو/أيار، أسفر شجار داخلي عن حاجة فالفيردي إلى العلاج في المستشفى من إصابة في الرأس.

تحركت إدارة ريال مدريد بسرعة لمعاقبة الثنائي، حيث فتحت إجراءات تأديبية انتهت بفرض غرامات ضخمة بقيمة 500 ألف يورو على كلا النجمين. وحاول رئيس النادي فلورنتينو بيريز علنًا التقليل من خطورة الاشتباك، رغم أنه اعترف بامتعاضه من تسرّب أنباء الخلاف الداخلي إلى الصحافة.

تشواميني ينفي التعدي بالضرب

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وفي حديثه عبر The Bridge (نقلًا عن AS)، رفض تشواميني رفضًا قاطعًا الأنباء التي تحدثت عن دخوله في عراك جسدي مع اللاعب الأوروجواياني.

وأوضح الدولي الفرنسي: "أريد أن أوضح الأمور. لم يكن هناك أي شجار بيننا. نعم، صحيح أن أمورًا تحدث في غرفة الملابس، لكننا لم نتشاجر قط".

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وفي حين اعترف بأن الأجواء ساءت مؤقتًا، فقد ألقى باللوم على الأضواء المكثفة المسلطة على سانتياجو بيرنابيو في تضخيم تداعيات الحادثة.

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وأضاف: "في غرفة الملابس تحدث مشادات صغيرة وأمور من هذا القبيل، لكنني لم أتبادل اللكمات مع فالفيردي قط. صحيح أنه حدث شيء غير سار، المشكلة الوحيدة في كل هذا أنك حين تكون في ريال مدريد، فإن أي شيء، مهما كان صغيرًا، يُضخَّم بشكل مبالغ فيه ويتحول إلى سيرك إعلامي. أمر لم يكن بالضرورة مشكلة ينتهي به الحال ليصبح كذلك".

تجاوز السيرك الإعلامي

أثارت التكهنات المكثفة قلقًا هائلًا بين المقربين من لاعب الوسط، ما اضطره إلى طمأنة العائلة والأصدقاء القلقين خارج الملعب. وأشار تشواميني: "بعد ذلك، اتصل بي الجميع لمعرفة ما كان يجري وما إذا كنت بخير… إنه أمر بسيط للغاية. راسلني الناس بشأنه".

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وواصل: "يريدون معرفة ما حدث، لكن في هذه الأيام عليك أن تكون كتومًا للغاية. ولطمأنة الناس، كان عليّ أن أخبرهم بأن لا شيء خطأ. شاهدت ذات مرة فيلمًا وثائقيًا عن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وهذه الأمور تحدث هناك طوال الوقت".

ويصر الفرنسي على أن السجال المحتدم، بدلًا من أن يُحدث شرخًا في الفريق، قد وطّد في الواقع العلاقة بين اللاعبين. واختتم قائلًا: "إذا دخلت غرفة الملابس اليوم، كما قال المدرب، فسترى أن فيدي وأنا على ما يرام؛ لا توجد أي مشكلة بيننا.

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وأردف: "وفي الملعب، لا توجد أي مشكلة أيضًا، فالحياة تمضي. بل إن هذه الأمور تقرّبك من الشخص الآخر. نحن بخير؛ ليست لدينا أي مشاكل".

مواجهة كلاسيكو حاسمة في الانتظار

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بعد أن أصبحت دراما غرفة الملابس خلفهما تمامًا، تتحول الأنظار الآن نحو اختبار محلي كبير. إذ يواجه ريال مدريد غريمه اللدود برشلونة في كلاسيكو منتظر بشدة يوم الأحد.

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يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب، متأخرًا بفارق ست نقاط عن متصدر الدوري وحامل اللقب. وسيعتمد الفريق بشكل كبير على ثنائي خط الوسط الذي عاد للتوافق من أجل تثبيت خط الوسط، وتحقيق فوز حيوي، وتقليص الفارق في الصدارة.



