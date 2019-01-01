ريال مدريد يرفض عرض بيل الصيني

الويلزي على بوابة الرحيل عن النادي الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد رفض عرضاً من جيانتشو الصيني لضم جناحه جاريث بيل بسبب ضعف المقابل المادي.

وخرج بيل من حسابات المدير الفني زين الدين زيدان، والذي كان قد صرح أن الويلزي سيتم بيعه في أقرب وقت ممكن.

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وذكرت "آس" أن جيانتشو عرض فقط 22 مليون يورو لشراء بيل، المبلغ الذي يراه ريال مدريد أقل بكثير من قيمة اللاعب.

وأفاد التقرير أن النادي الصيني عرض على بيل راتباً موسمياً 17 مليون يورو لمحاولة التأثير على قراره وإقناعه بالانضمام لصفوفه.

وفي نفس السياق، تحدثت "ماركا" أن بيل قرر عدم المغادرة والبقاء في صفوف الفريق الملكي ومحاولة إقناع زيدان.

بيل شارك في لقاء ريال مدريد الودي الأخير أمام أرسنال وسجل هدف فريقه الأول، ولكن أضاع ركلة جزاء ترجيحية.