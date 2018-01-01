ريال مدريد يخطط لضم موهبة بيتيس

لاعب شاب آخر على ردار ريال مدريد. تعرف على خطة الملكي لضم موهبة بيتيس

يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع جونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بعد كسر قيمة الشرط الجزائي.

ريال مدريد يتجه لسياسة التعاقد مع اللاعبين الشباب خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد يود التعاقد مع ظهير بيتيس بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 50 مليون يورو.

وأوضحت أنّ سانتياجو سولاري، مدرب الملكي، مقتنع بمستوى سيرجيو ريجاليون إلا أنّه لا يمانع ضم لاعب آخر بإمكانيات هجومية مثل فيربو.

بهذه الكلمات 👇 تضامن رونالدو مع كوليبالي مدافع نابولي بعد الهتافات العنصرية التي تعرض لها أمس في المباراة التي جمعت بين نابولي وإنتر



موقف رائع من كريستيانو 👏 pic.twitter.com/3l9LDG9wOw — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 27, 2018

وأشارت إلى أنّه في حال تم التعاقد مع فيربو فإن النادي الملكي سوف يتخلى عن ثيو هيرنانديز والذي سيعود إلى الفريق بعد انتهاء فترة الإعارة من ريال سوسيداد.

فيربو لعب 15 مباراة في الموسم الجاري وسجل 3 أهداف من بينهم واحدًا في مرمى برشلونة.