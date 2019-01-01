رغم تألق فالفيردي - ريال مدريد لا يستسلم في صفقة بوجبا

هل نرى بوجبا بقميص ريال مدريد؟

يستمر نادي ريال مدريد في محاولاته مع مانشستر يونايتد لأجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا منافسًا ليوفنتوس.

زيدان يريد التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد رغم تألق فريدريكو فالفيردي وحصوله على فرصة للعب بصورة أساسية.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أنّ ريال مدريد لا يزال يضع بوجبا خيارًا رئيسيًا لتدعيم وسط الفريق وخاصة وأنّ اللاعب لم يشارك مع مانشستر يونايتد منذ سبتمبر الماضي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، مهتم بجلب اللاعب ولكنّه لن يدفع أكثر من 50 مليون يورو فقط وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في الآونة الأخيرة.

مدرب ريال يعتبر بوجبا هو اللاعب المناسب لقيادة فريقه في المستقبل، لاستبدال لوكا مودريتش الذي تقدم كثيراً في العمر.

ويؤمن زيدان بقدرة بوجبا الكبيرة على اللعب المباشر بصناعة وتسجيل الأهداف، بالإضافة لقدراته البدنية التي أظهرها مع مانشستر ومنتخب فرنسا.

ورغم الصفقات البارزة التي أبرمها النادي الإسباني مؤخراً، وعلى رأسها إدين هازارد، إلا أن زيدان يعتبر بوجبا هو الحلقة الناقصة بفريقه.

ويحاول نادي يوفنتوس الإيطالي خطف بوجبا وإعادته مرة أخرى إلى تورينو.