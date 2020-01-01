بنزيما: أحلم بالكرة الذهبية لكني لست مهووسًا بها

كشف مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما أنه يفكر في الفوز بالكرة الذهبية "طوال الوقت" لكنه يصر على أنه ليس مهووسًا بها.

كشف مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما أنه يفكر في الفوز بالكرة الذهبية "طوال الوقت" لكنه يصر على أنه ليس مهووسًا بها.

وسيطر كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية على مدار السنوات الـ 11 الماضية ، حيث تدخل لوكا مودريتش ليكسر هيمنة رونالدو وميسي على الجائزة منذ عام 2009.

أعلنت فرانس فوتبول ، المنظمة التي تدير المسابقة ، أنها لن تمنح في عام 2020 لأول مرة منذ إنشائها في عام 1956 بسبب الفوضى التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا .

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بعد لعب دورًا رئيسيًا في مدريد حول عجز برشلونة في قمة الدوري الإسباني ، ربما كان يُنظر إلى بنزيما في النهاية كمرشح للفوز بها هذا العام ، ويعترف أنها كانت هدفًا في مسيرته.

وردًا على سؤال على حسابه على موقع يوتيوب عما إذا كان يفكر في الفوز بالكرة الذهبية، قال: "بالتأكيد ، طوال الوقت ، من طفولتي ، لكن ذلك ليس بالشيء الذي يدفعني للجنون. تفكر دائمًا في الجائزة عندما تكون لاعب كرة قدم محترف وعندما تكون قادرًا على المنافسة".

وتابع "لا أحاول أبدًا تعريف نفسي من خلال مركزي، سواء في مركز 9 أو 10 أو 11، أنا لاعب كرة قدم وأسعى لأكون أفضل لاعب في العالم ".

وقال بنزيما عن أفضل لاعب زامله على الإطلاق: "الأمر معقد، لقد لعبت بجوار لاعبين أمثال كريستيانو رونالدو، وكاكا، وراؤول جونزاليس، وسيرخيو راموس، لا يمكنني اختيار لاعب معين".

وحين سئل عن أنه يمكن أن يكون مدربًا أجاب :" لا أعرف ، أعتقد أن كونك مدربًا أصعب تقريبًا من لاعب ، لكنني سأكون قريبًا من الكرة. سنرى".

وعن أصعب مدافع واجهه في مسيرته الكروية ، قال: "لا يوجد واحد ، هناك اثنان. راموس ورافائيل فاران ، حيث أواجههما كل يوم في التدريبات ".

وعندما سئل عما إذا كان سيتبادل ألقاب دوري أبطال أوروبا الأربعة التي فاز بها مع مدريد في كأس العالم 2018 ، قال: "لا ، على الإطلاق.

"أنا لست نادمًا علي شيء. وأكثر ما أفخر به هو أني كنت بطلًا في ريال مدريد ".

في هذه الأثناء ، استبعد زميله السابق رونالدو عندما سُئل عن أفضل لاعب مراوغ ، واختار نجم باريس سان جيرمان.

وبسؤاله عن أفضل 5 مراوغين في العالم، قال بنزيما: "نيمار، ودعنا نتوقف عند هذا الحد".

ومع ذلك ، لن ينجذب للتنبؤ بالأشياء الكبيرة التالية في المباراة.

واستمر "أنا لا أعرف ، لأن الأشياء في كرة القدم تتغير بسرعة كبيرة. تكمن المشكلة في أن تكون جيدًا طوال الموسم وتفوز بألقاب مع فريقك،وإذا سجلت ثلاثة أهداف في مباراة واحدة سيقولون أنك نجمًا عالميًا ".

وعن هدفه المفضل قال "هدفي ضد أوساسونا.".

وعندما سئل عن اللاعب الذي يرغب أن يلعب معه أجاب قائلًا "زيدان ".

واختتم مهاجم ريال مدريد عن أهم مبارياته قائلًا "جميع النهائيات".

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا يأمل في مواصلة مسيرة رائعة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.