يوفنتوس، ريال مدريد وبرشلونة وفرق فازت بالدوري بعد جمع 100 نقطة

هناك العديد من الفرق التي فازت بالدوري بعد جمع 100 نقطة أو أكثر في موسم واحد على غرار ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ويوفنتوس، فمن هم؟

يمكن اعتبار موسم 2018 لمانشستر سيتي كأفضل أداء في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، لكنه ليس الوحيد الذين جمع 100 نقطة أو أكثر في موسم واحد من مسابقة الدوري.

كسر السيتيزنس الرقم القياسي السابق في الدوري الإنجليزي المقدر بـ95 نقطة، والذي حققه تشيلسي تحت إدارة جوزيه مورينيو في 2005.

في الواقع، يحتفظ مانشستر سيتي حاليًا بأعلى مرتبتين لأكبر عدد من النقاط تم جمعها في موسم واحد من البريميرليج، حيث أنهى فريق جوارديولا موسم 2018-2019 برصيد 98 نقطة.

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ولكن ما هي الفرق الأوروبية الأخرى التي تمكنت من تحقيق 100 نقطة أو أكثر في الدوري؟

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ما هي الفرق التي فازت بالدوري بـ100 نقطة أو أكثر؟

أصبح مانشستر سيتي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يحصد 100 نقطة عندما فاز في موسم 2017-18 بطريقة مذهلة وسجل 106 هدفَا وخسر مرتين فقط.

تذوق فريق بيب جوارديولا الهزيمة فقط في مباراتين، أمام ليفربول ومانشستر يونايتد، وكان الفوز ساوثامبتون في الجولة الأخيرة من الموسم يعني أن السيتي حطم الرقم القياسي في عدد الانتصارات بموسم واحد من الدوري الإنجليزي، الذي كان يحمله توتنهام سابقًا (الذي سجل 31 فوزًا في القسم الأول القديم في 1960-61 ).

ومع ذلك، أنجزت فرق أوروبية أخرى مواسم بطل المئة الخاصة بها، حيث أصبح ريال مدريد أول فريق إسباني يحصد 100 نقطة في موسم 2011-12.

أنهى الملكي حيثنها بفارق تسع نقاط عن برشلونة وصيفه، وكان اللقب الأول من الليجا للميرينجي منذ 4 مواسم.

لم يستغرق الأمر من برشلونة إلا عاماً واحداُ لتكرار هذا الإنجاز، ومع ذلك، أنهى فريق تيتو فيلانوفا الموسم التالي ب 100 نقطة. سجل ليونيل ميسي 46 هدفاً في الدوري الإسباني، وسجل مرة واحدة على الأقل ضد كل خصم في الدوري للمرة الأولى.

ثم جمع يوفنتوس 102 نقطة في الدوري الإيطالي موسم 2013-14 تحت قيادة أنطونيو كونتي، متجاوزًا الرقم القياسي السابق في الكالتشيو بـ 97 نقطة الذي سجله إنتر ميلان في 2006-2007.

جاءت مواسم قائد المئة الأخرى بفوز سيلتيك في الدوري الاسكتلندي عام 2002، بالإضافة إلى موسم باري تاون المذهل في الدوري الويلزي بين عامي 1996 و 1997.

الفرق التي جمعت أكثر من 100 نقطة في الدوري

الموسم الفريق لعب فاز تعادل خسر 2017-18 مانشستر سيتي 32 4 2 100 2013-14 يوفنتوس 33 3 2 102 2012-13 برشلونة 32 4 2 100 2011-12 ريال مدريد 32 4 2 100 2005-06* ريدينج 31 13 2 106 2001-02 سيلتيك 33 4 1 103 1997-98 باري تاون 33 5 0 104 1996-97** باري تاون 33 6 1 105

*ليس في الدوري الإنجليزي الممتاز

**في موسم مكون من 40 مباراة